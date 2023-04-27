Екатерина Еремина на конгрессе TransRussia 2023: Логистика - нефть нового поколения

Отметим, в 2023 году участниками выставки TransRussia, а также специальной экспозиции SkladTech стали свыше 27 тыс. человек, это на 45% больше, чем годом ранее. При этом в мероприятиях приняли участие более 430 компаний. Важнейшим событием стал транспортно-логистический конгресс “ТРАНСРОССИЯ-2023”, который проходил на протяжении всех трех дней выставки. Более 185 докладов представили спикеры - эксперты отрасли. Они затронули важнейшие темы в сфере логистики, грузоперевозок, а также смежных отраслей.