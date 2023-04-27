TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Изображение материала

Екатерина Еремина на конгрессе TransRussia 2023: Логистика - нефть нового поколения

27 апреля 2023, 06:51
В Москве в МВЦ “Крокус Экспо” прошли международная транспортно-логистическая выставка и конгресс TransRussia 2023. В работе итоговой стратегической сессии “Логистика России в условиях многополярного мира” приняла участие председатель совета директоров УК “Портовая Инфраструктура” Екатерина Еремина.

В ходе выступления Екатерина Еремина выразила уверенность, что в любом бизнесе будущее - за отраслевыми объединениями, только вместе можно достичь результатов.

По ее словам, в период с 2022 по 2023 год логистический рынок консолидировался, на смену конкуренции пришло взаимодействие, и многие клиенты поняли, что логисты - не просто исполнители, а “кровеносная система любого бизнеса”, пишет gorod55.ru.

“Логистика - нефть нового поколения”, - резюмировала Еремина.

О нынешнем состоянии транспортно-логистической системы рассказал управляющий директор “Совтрансавто” Владимир Тян. Эксперт отметил, что одним из достижений российской логистики стала высокая адаптивность. Логистические компании смогли справиться с изменениями.

Кроме того, в своем выступлении спикер акцентировал внимание на недостаточной оценке рисков для сферы IT. По его мнению, необходимо сформировать среду, в которой игроки отрасли могли бы осуществлять свою деятельность с учетом динамично изменяющейся ситуации.

Отметим, в 2023 году участниками выставки TransRussia, а также специальной экспозиции SkladTech стали свыше 27 тыс. человек, это на 45% больше, чем годом ранее. При этом в мероприятиях приняли участие более 430 компаний. Важнейшим событием стал транспортно-логистический конгресс “ТРАНСРОССИЯ-2023”, который проходил на протяжении всех трех дней выставки. Более 185 докладов представили спикеры - эксперты отрасли. Они затронули важнейшие темы в сфере логистики, грузоперевозок, а также смежных отраслей.

В текущем году выставка TransRussia прошла уже в 27-й раз. В мероприятии принимали участие не только ведущие отечественные и зарубежные операторы грузовых перевозок, но и представители портовой отрасли, таможенных, страховых и других компаний из 22 государств мира.

Плотная деловая программа включала в себя пять отраслевых сессий, в которых выступили первые лица индустрии. Когда все спикеры закончили доклады, состоялось награждение лауреатов по рейтингам и премиям.

Подпишитесь
Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил
Вчера, 09:26
Сбор вещей объявлен для пострадавших от пожаров в Сосьве
Вчера, 15:57
TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
Вчера, 05:19
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 26 апреля
Вчера, 06:41
Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду
Вчера, 11:46
Вкусная работа: есть пельмени и получать зарплату предложили на птицефабрике на Урале
Вчера, 08:40