Екатерина Еремина на конгрессе TransRussia 2023: Логистика - нефть нового поколения

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В ходе выступления Екатерина Еремина выразила уверенность, что в любом бизнесе будущее - за отраслевыми объединениями, только вместе можно достичь результатов.
По ее словам, в период с 2022 по 2023 год логистический рынок консолидировался, на смену конкуренции пришло взаимодействие, и многие клиенты поняли, что логисты - не просто исполнители, а “кровеносная система любого бизнеса”, пишет gorod55.ru.
“Логистика - нефть нового поколения”, - резюмировала Еремина.
О нынешнем состоянии транспортно-логистической системы рассказал управляющий директор “Совтрансавто” Владимир Тян. Эксперт отметил, что одним из достижений российской логистики стала высокая адаптивность. Логистические компании смогли справиться с изменениями.
Кроме того, в своем выступлении спикер акцентировал внимание на недостаточной оценке рисков для сферы IT. По его мнению, необходимо сформировать среду, в которой игроки отрасли могли бы осуществлять свою деятельность с учетом динамично изменяющейся ситуации.
Отметим, в 2023 году участниками выставки TransRussia, а также специальной экспозиции SkladTech стали свыше 27 тыс. человек, это на 45% больше, чем годом ранее. При этом в мероприятиях приняли участие более 430 компаний. Важнейшим событием стал транспортно-логистический конгресс “ТРАНСРОССИЯ-2023”, который проходил на протяжении всех трех дней выставки. Более 185 докладов представили спикеры - эксперты отрасли. Они затронули важнейшие темы в сфере логистики, грузоперевозок, а также смежных отраслей.
В текущем году выставка TransRussia прошла уже в 27-й раз. В мероприятии принимали участие не только ведущие отечественные и зарубежные операторы грузовых перевозок, но и представители портовой отрасли, таможенных, страховых и других компаний из 22 государств мира.
Плотная деловая программа включала в себя пять отраслевых сессий, в которых выступили первые лица индустрии. Когда все спикеры закончили доклады, состоялось награждение лауреатов по рейтингам и премиям.