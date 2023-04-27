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Если ребенка укусил клещ: куда обращаться в Нижнем Тагиле и что делать

27 апреля 2023, 09:32
Фото: 1MI
Куда именно приходить для удаления клеща у ребенка, куда его отвезти на анализ и где пройти вакцинацию, рассказали в ДГБ Нижнего Тагила.

Укусил клещ в Нижнем Тагиле — куда обращаться?

При укусе клеща необходимо обращаться в стационар по адресу Карла Либкнехта, 35. Приемное отделение стационара работает круглосуточно, телефон отделения 8 (3435) 43-47-69. На первичный прием принимаются пациенты со всего Горнозаводского округа. Дальнейшее наблюдение осуществляется уже по месту прикрепления.

Сотрудники приемного отделения стационара извлекут насекомое у ребенка, также помощь по извлечению насекомого должна оказываться в травмпункте по месту жительства.

После извлечения клеща помещают в чистый стеклянный пузырек с плотно закрывающейся крышкой и передают родителям (законным представителям) пациента вместе с направлением для проведения исследования клеща на наличие в нем антигена вируса клещевого энцефалита, а так же возбудителей Лайм-Боррелиоза, клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза методом ИФА. Также можно сделать ПЦР-тест на базе вирусологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области», расположенной по адресу улица Октябрьской революции, 86.

Прием клещей для исследования на зараженность инфекциями осуществляется платно в рабочие часы лаборатории. Поврежденные и сухие клещи на анализ не принимаются. Сотрудники медучреждения не дают сведений о профилактике, тактике ведения пострадавших и лечению больных.

Информация о результатах исследования клещей будет размещаться на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» www.fbuz66.ru, также получить информацию можно в пункте сбора, куда был сдан клещ.

Прийти на прием и сдать клеща на диагностику необходимо в течение 3 суток с момента его присасывания. Исследование проводится для решения вопроса о назначении экстренной профилактики клещевых инфекций. Тактика лечения будет зависеть от вида клещевой инфекции.

После оказания медицинской помощи лицам, обратившимся по поводу присасывания клеща, рекомендуется проведение самоконтроля за состоянием здоровья в течение 21 дня с ежедневным измерением температуры 2 раза в день. В случае ухудшения состояния обращаться к участковому врачу поликлиники по месту жительства.

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Что делать, если укусил клещ?

Если нет возможности обратиться в медицинское учреждение, важно вовремя и правильно удалить клеща собственными силами.

  1. Для извлечения часто используют специальное устройство «тик твистер», пинцет или прочную нить. Далее необходимо сделать петлю, надеть на клеща как можно ближе к хоботку, затянуть в узел, осторожно покачивая и подтягивая вверх, удалить клеща. После удаления обработать кожу в месте присасывания настойкой йода или спиртом.
  2. Человек, который удалил клеща, должен тщательно вымыть руки с мылом.
  3. Затем клеща нужно поместить во флакон (контейнер) на ватный диск, смоченный водой, плотно закрыть крышку и доставить в пункт сбора клещей для исследования. Если сдать клеща в этот же день не получается, контейнер с насекомым должен храниться в холодильнике, но не более 3-х суток при +4 С.
  4. При положительном результате клеща на энцефалит и другие инфекции (лайм-боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) важно обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту (педиатру) для наблюдения и назначения антибиотикопрофилактики клещевых инфекций.
  5. При ухудшении состояния необходимо срочно обратиться к участковому врачу по месту жительства, проинформировав его о факте укуса клеща.
  6. Нельзя удалять клеща без использования пинцета или других устройств незащищёнными руками.
  7. Нельзя давить клеща.
  8. Запрещается наносить на клеща масло, крем, бензин и другие вещества.
  9. Нельзя выбрасывать или уничтожать клеща.
  10. Нельзя игнорировать ухудшение состояния и заниматься при этом самолечением.

Иммуноглобулин после укуса вводится в течение 72 часов:

  • Непривитому взрослому или привитому не полным курсом схемы вакцинации, или с нарушенной периодичностью вакцинации — при положительном результате исследования клеща на зараженность клещевым энцефалитом.
  • Непривитому ребёнку или привитому не полным курсом схемы вакцинации, или с нарушенной периодичностью вакцинации — без учета результата исследования клеща
  • При положительном результате исследования клеща на зараженность клещевым энцефалитом в случае одновременного присасывания 2 и более клещей, независимо от наличия прививки.
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Где поставить прививку от клещевого энцефалита в Нижнем Тагиле?

Поставить прививку от клещевого энцефалита можно в медицинских учреждениях по месту жительства после осмотра врачом и получения допуска к вакцинации. Вакцинация проводится круглогодично. Бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита, согласно Региональному календарю профилактических прививок, проводится для детей в возрасте 15 месяцев и пенсионеров старше 60 лет. Бесплатно можно сделать первую и вторую прививку. Ревакцинация через год после этого и в дальнейшем каждые 3 года проводится за счет собственных средств граждан.

По состоянию на апрель 2023 года на территории Свердловской области уже зарегистрировано 807 пострадавших от присасывания клещей. Это на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 220 детей.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях в Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших — среди жителей города Екатеринбурга — 263 человека. В городе Каменске-Уральском — 90 случаев, в Первоуральске — 31, в Нижнем Тагиле — 30.

В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 3 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 7 человек.

#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Клещ#Клещевой энцефалит#Укус клеща#Вакцинация#Вакцинопрофилактика#ДГБ#Профилактика
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