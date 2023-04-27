Если ребенка укусил клещ: куда обращаться в Нижнем Тагиле и что делать

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
При укусе клеща необходимо обращаться в стационар по адресу Карла Либкнехта, 35. Приемное отделение стационара работает круглосуточно, телефон отделения 8 (3435) 43-47-69. На первичный прием принимаются пациенты со всего Горнозаводского округа. Дальнейшее наблюдение осуществляется уже по месту прикрепления.
Сотрудники приемного отделения стационара извлекут насекомое у ребенка, также помощь по извлечению насекомого должна оказываться в травмпункте по месту жительства.
После извлечения клеща помещают в чистый стеклянный пузырек с плотно закрывающейся крышкой и передают родителям (законным представителям) пациента вместе с направлением для проведения исследования клеща на наличие в нем антигена вируса клещевого энцефалита, а так же возбудителей Лайм-Боррелиоза, клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза методом ИФА. Также можно сделать ПЦР-тест на базе вирусологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области», расположенной по адресу улица Октябрьской революции, 86.
Прием клещей для исследования на зараженность инфекциями осуществляется платно в рабочие часы лаборатории. Поврежденные и сухие клещи на анализ не принимаются. Сотрудники медучреждения не дают сведений о профилактике, тактике ведения пострадавших и лечению больных.
Информация о результатах исследования клещей будет размещаться на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» www.fbuz66.ru, также получить информацию можно в пункте сбора, куда был сдан клещ.
Прийти на прием и сдать клеща на диагностику необходимо в течение 3 суток с момента его присасывания. Исследование проводится для решения вопроса о назначении экстренной профилактики клещевых инфекций. Тактика лечения будет зависеть от вида клещевой инфекции.
После оказания медицинской помощи лицам, обратившимся по поводу присасывания клеща, рекомендуется проведение самоконтроля за состоянием здоровья в течение 21 дня с ежедневным измерением температуры 2 раза в день. В случае ухудшения состояния обращаться к участковому врачу поликлиники по месту жительства.
Если нет возможности обратиться в медицинское учреждение, важно вовремя и правильно удалить клеща собственными силами.
Иммуноглобулин после укуса вводится в течение 72 часов:
Поставить прививку от клещевого энцефалита можно в медицинских учреждениях по месту жительства после осмотра врачом и получения допуска к вакцинации. Вакцинация проводится круглогодично. Бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита, согласно Региональному календарю профилактических прививок, проводится для детей в возрасте 15 месяцев и пенсионеров старше 60 лет. Бесплатно можно сделать первую и вторую прививку. Ревакцинация через год после этого и в дальнейшем каждые 3 года проводится за счет собственных средств граждан.
По состоянию на апрель 2023 года на территории Свердловской области уже зарегистрировано 807 пострадавших от присасывания клещей. Это на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 220 детей.
Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях в Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших — среди жителей города Екатеринбурга — 263 человека. В городе Каменске-Уральском — 90 случаев, в Первоуральске — 31, в Нижнем Тагиле — 30.
В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 3 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 7 человек.