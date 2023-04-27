Если ребенка укусил клещ: куда обращаться в Нижнем Тагиле и что делать

Поставить прививку от клещевого энцефалита можно в медицинских учреждениях по месту жительства после осмотра врачом и получения допуска к вакцинации. Вакцинация проводится круглогодично. Бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита, согласно Региональному календарю профилактических прививок, проводится для детей в возрасте 15 месяцев и пенсионеров старше 60 лет. Бесплатно можно сделать первую и вторую прививку. Ревакцинация через год после этого и в дальнейшем каждые 3 года проводится за счет собственных средств граждан.