Евгений Куйвашев о помощи пострадавшим жителям Сосьвы: «Сто процентов — всем поможем»

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В настоящий момент губернатор работает в Сосьве, где в результате пожара без жилья остались более 600 местных жителей, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Ранее Куйвашев поручил властям населенного пункта решить вопросы по расселению пострадавших, оказанию всех видов поддержки, восстановлению инфраструктуры Сосьвы и восстановлению необходимых документов и банковских карт.
В поселке также будет проведено собрание по устранению последствий пожаров.
Напомним, 25 апреля 2023 года в свердловском поселке Сосьва разгорелся крупный пожар, в результате которого пострадало более 100 жилых зданий.