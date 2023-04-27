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Евгений Куйвашев о помощи пострадавшим жителям Сосьвы: «Сто процентов — всем поможем»

27 апреля 2023, 05:15
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС Александром Куренковым прибыл в поселок Сосьва, в котором случился массовый пожар.

В настоящий момент губернатор работает в Сосьве, где в результате пожара без жилья остались более 600 местных жителей, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Видео: Департамент информационной политики Свердловской области

Ранее Куйвашев поручил властям населенного пункта решить вопросы по расселению пострадавших, оказанию всех видов поддержки, восстановлению инфраструктуры Сосьвы и восстановлению необходимых документов и банковских карт.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В поселке также будет проведено собрание по устранению последствий пожаров.

Напомним, 25 апреля 2023 года в свердловском поселке Сосьва разгорелся крупный пожар, в результате которого пострадало более 100 жилых зданий.

Сбор вещей объявлен для пострадавших от пожаров в Сосьве
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