Евгений Куйвашев ввел режим ЧС на части территории Свердловской области

Глава министерства общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев возглавляет штаб по ликвидации ЧС, тогда как начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев организует оперативный штаб работы при комиссии по ликвидации кризисных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области. Документ, уведомляющий о введении режима ЧС, будет доступен для общественности на сайте правовой информации Свердловской области.