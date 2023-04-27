Евгений Куйвашев ввел режим ЧС на части территории Свердловской области

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
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Режим ЧС начался 26 апреля на территории городского округа Карпинск, Ирбитского района, Махневского муниципального округа и Сосьвинского городского округа.
Глава министерства общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев возглавляет штаб по ликвидации ЧС, тогда как начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев организует оперативный штаб работы при комиссии по ликвидации кризисных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области. Документ, уведомляющий о введении режима ЧС, будет доступен для общественности на сайте правовой информации Свердловской области.
Открытое горение в Сосьве было ликвидировано вечером 27 апреля. Ранее огнем были охвачены более 100 домов, два человека погибли. Выявлены и задержаны двое подозреваемых — работник лесопилки и сотрудник управления гражданской охраны по Сосьве.