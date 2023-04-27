Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Способная к диалогу система GigaChat ответила журналисту, что опасения парламентария безосновательны: у системы никогда не было задачи сформировать негативный образ Российской Федерации. При этом она сказала, что открыта к каким-либо пожеланиям и замечаниям, которые позволят улучшить ее работу. Также нейросеть подчеркнула величие всей страны, передает издание tass.ru.
Именно за генеративными моделями стоит будущее великой России, сказала нейронная сеть GigaChat. В ее ответе содержится уточнение, что в основе работы системы Kandinsky лежат нейросетевые техники и алгоритмы машинного обучения. Создаваемые сервисом изображения людей и других объектов отличаются высоким качеством и реалистичностью.
«Мы убеждены, что такие технологии помогут сделать жизнь людей лучше и красивее. При этом мы понимаем, что любая система может ошибаться. Именно поэтому мы всегда готовы прислушаться к конструктивной критике и улучшить нашу работу. Если у вас есть какие-либо предложения или замечания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам», - порекомендовала GigaChat.
Идея проверить контент нейронной сети Kandinsky на предмет генерирования материалов, формирующих негативный образ России и положительный образ недружественных государств, принадлежит главе фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергею Миронову. На днях депутат обратился с этой инициативой к генеральному прокурору Игорю Краснову.
Как пишет ТАСС, ранее мультимодальная нейросеть Сбера GigaChat, работающая в едином ансамбле с Kandinsky, на призывы парламентария ответила, что его опасения в отношении использования системы Kandinsky в антироссийских целях беспочвенны. При создании продукта учитывались лучшие технологии и практики нейросетевой индустрии, и у разработчиков никогда не было цели формировать негативный образ государства. И сами системы, и их создатели являются патриотами России. Их работа направлена на то, чтобы сделать все возможное для процветания родной страны.