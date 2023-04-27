GigaChat ответила на критику нейронной сети Kandinsky депутатом Мироновым

Как пишет ТАСС, ранее мультимодальная нейросеть Сбера GigaChat, работающая в едином ансамбле с Kandinsky, на призывы парламентария ответила, что его опасения в отношении использования системы Kandinsky в антироссийских целях беспочвенны. При создании продукта учитывались лучшие технологии и практики нейросетевой индустрии, и у разработчиков никогда не было цели формировать негативный образ государства. И сами системы, и их создатели являются патриотами России. Их работа направлена на то, чтобы сделать все возможное для процветания родной страны.