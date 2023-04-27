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Глава МЧС прибыл в Свердловскую область для оценки помощи пострадавшим от пожаров

27 апреля 2023, 04:11
Фото: 1MI
Глава МЧС Александр Куренков приехал в Свердловскую область, чтобы дать оценку организации оказания помощи пострадавшим от массовых пожаров.

Совместно с губернатором региона Евгением Куйвашевым будут совершены облет и посещение пострадавших от массовых пожаров населенных пунктов области, где уничтожено более сотни жилых домов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также в процессе своего посещения Свердловской области Куренков даст оценку жизнеобеспечению людей, чьи дома сгорели, а также проведет совещание по оказанию помощи местным жителям.

Напомним, 25 апреля 2023 года в поселках Сосьва и Висим разгорелись крупные пожары. Огнем были уничтожены жилые дома, надворные постройки, магазин. Также было обнаружено несколько погибших людей.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Пострадавшие#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Сосьва#Висим#МЧС#Губернатор#Происшествия
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