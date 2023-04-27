Глава МЧС прибыл в Свердловскую область для оценки помощи пострадавшим от пожаров

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Совместно с губернатором региона Евгением Куйвашевым будут совершены облет и посещение пострадавших от массовых пожаров населенных пунктов области, где уничтожено более сотни жилых домов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Также в процессе своего посещения Свердловской области Куренков даст оценку жизнеобеспечению людей, чьи дома сгорели, а также проведет совещание по оказанию помощи местным жителям.
Напомним, 25 апреля 2023 года в поселках Сосьва и Висим разгорелись крупные пожары. Огнем были уничтожены жилые дома, надворные постройки, магазин. Также было обнаружено несколько погибших людей.