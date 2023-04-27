Изучение английского с нуля по аудио-урокам

Разумеется, лучшего эффекта от аудио-уроков можно добиться, полностью на них сосредоточившись. Но, если у вас нет другого варианта, кроме как учить английский по пути на работу, во время вечерней пробежке и в других случаях, когда образовательный процесс вы совмещаете с чем-то ещё — не расстраивайтесь! Это в любом случае лучше, чем не учить язык вообще.