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Изучение английского с нуля по аудио-урокам

27 апреля 2023, 09:06
Фото: piqsels.com-
Можно найти тысячу и одну причину не учить английский язык, но те люди, которые ссылаются на нехватку времени — они либо лукавят, либо ничего не знают про возможность изучения языка с помощью аудио-уроков.

Курс Разговорного Английского для Начинающих: https://www.bistroenglish.com/course/

Данный формат обучения неоднократно доказывал свою эффективность — его выбирают благодаря тем преимуществам, которые он предлагает людям. Перечислим главные из них.

Нет привязки к локации

В отличие от традиционных занятий по схеме преподаватель-ученик, аудио-уроки не требуют нахождения преподавателя и ученика в одном помещении. Вы можете скачать курс по изучению языка, и изучать его, будучи хоть в горах, хоть на берегу моря — никаких ограничений!

Совмещение с другими действиями

Разумеется, лучшего эффекта от аудио-уроков можно добиться, полностью на них сосредоточившись. Но, если у вас нет другого варианта, кроме как учить английский по пути на работу, во время вечерней пробежке и в других случаях, когда образовательный процесс вы совмещаете с чем-то ещё — не расстраивайтесь! Это в любом случае лучше, чем не учить язык вообще.

Как писать даты в английском правильно? Рассказываем в этой статье!

Возможность повтора

Не усвоили сложную тему? Не проблема! Вы просто перематываете урок в начало и прослушиваете его ещё раз. Аудио-уроки обладают гибкостью и позволяют повторять сложную для вас тему бесконечное количество раз. Для тех, кто настроен добиться максимального результата, такой подход является очень эффективным.

Разговорный английский

В аудио-уроках вы учитесь различать слова и фразы на слух. Это оптимальный вариант для людей, чья основная цель — именно заговорить на языке. Написание слов и грамматика — это, безусловно, важно, но без разговорной практики и воспроизводства речи на слух вы никогда не заговорите на английском самостоятельно.

Экономия денег

Как правило, аудио-курсы по изучению языка стоят на порядок дешевле классических занятий, да и в сравнении с другими форматами (видеоуроками, например) они выглядят более бюджетными. В результате изучения языка с помощью ауди-уроков вы не только достигните своей цели, но и приятно сэкономите деньги.

Вывод

Краткий обзор даёт понять, что изучение английского с помощью аудио-уроков — максимально простой, при этом — эффективный и малозатратный способ изучения языка. Некоторые программы, например, авторский курс Оксаны Долинка «Английский За 4 Недели 2в1», позволяют заговорить на языке уже через месяц непрерывных занятий.

Но, прохождение любых аудио-курсов принесёт реальную пользу только в том случае, когда вы будете настроены на результат. Удачи вам в изучении!

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