Краснодарский край опередил столицу по плотности аптек

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
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Updated Сегодня, 13:49
На фоне высокой конкуренции в этой отрасли стала развиваться интернет-торговля. Отмечается, что по итогам 2022 года Краснодарский край не вошел даже в топ-10 регионов с высокой долей онлайн-покупок медицинских препаратов. Ивановская область и Башкортостан опережают его по данным показателям. В этих регионах почти 13% всех продаж медикаментов приходится на интернет, в то время как в Краснодарском крае - только 6,3%. Однако у региона есть неплохой потенциал, и покупатели заказывают лекарства онлайн в 2 - 3 раза чаще, чем покупают в аптечном пункте у дома. Интернет-продажа позволяет найти и получить нужные медикаменты без личного посещения аптек, пишет retail.ru.
Аналитики пришли к выводу, что первая десятка лидеров онлайн-фармы за 2022 год реализовала медикаментов и аптечных товаров на 152,9 миллиарда рублей. Это 72% аптечной e-commerce в России.
Понимая преимущества онлайн-торговли и высокую конкуренцию, аптечные сети стали интегрироваться с сервисами по заказу и доставке медикаментов.
Так, в течение апреля 760 точек сети «Магнит Аптека» в 52 регионах страны были подключены к маркетплейсу «Здравсити». 55 из этих аптек находятся в Краснодарском крае. Теперь у клиентов есть возможность через интернет бронировать товары, которые есть в наличии в аптечных пунктах, и забирать их. Также клиенты могут получать заказы, которые были оформлены через сервис «Здравсити».
По словам руководителя маркетплейса «Здравсити» Даурена Абеуова, Краснодарский край является одним из основных регионов, где развивается сервис. Преимущество интернет-аптек состоит в том, что они позволяют быстро находить необходимые медпрепараты и получать их в ближайшем аптечном пункте или через курьера. Такой вид сотрудничества выгоден и традиционным аптекам, так как они могут реализовать посредством сервиса собственный ассортимент, наращивая выручку.
Следует отметить, что жители Краснодарского края каждый месяц оформляют через сервис «Здравсити» примерно 20 000 заказов. Средний чек при этом составляет 1600 рублей.