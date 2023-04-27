Краснодарский край опередил столицу по плотности аптек

На фоне высокой конкуренции в этой отрасли стала развиваться интернет-торговля. Отмечается, что по итогам 2022 года Краснодарский край не вошел даже в топ-10 регионов с высокой долей онлайн-покупок медицинских препаратов. Ивановская область и Башкортостан опережают его по данным показателям. В этих регионах почти 13% всех продаж медикаментов приходится на интернет, в то время как в Краснодарском крае - только 6,3%. Однако у региона есть неплохой потенциал, и покупатели заказывают лекарства онлайн в 2 - 3 раза чаще, чем покупают в аптечном пункте у дома. Интернет-продажа позволяет найти и получить нужные медикаменты без личного посещения аптек, пишет retail.ru.