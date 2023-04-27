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Мэр Алапаевска Сайгид Билалов добровольно покинул свой пост

27 апреля 2023, 09:27
Фото: 1MI
Свой пост по собственному желанию оставил глава Алапаевска Сайгид Билалов. Депутаты Гордумы приняли его досрочную отставку.

Обязанности мэра теперь временно легли на первого заместителя Дениса Толмачева, но в скором времени будет объявлен конкурс на должность главы, пишет «Новый день».

В прошлом году Сайгид Билалов уже чуть не лишился должности. Замечания к его работе высказали в городской думе, поэтому 22 декабря прошлого года депутаты решили лишить его полномочий главы.

Тогда Билалов обратился в суд с требованием восстановить его в должности, что и произошло – он вновь возглавил город. Однако в апреле он все же решил уйти.

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#Елена Озерова#Мэр#Глава#Отставка#Алапаевск#Политика#Свердловская область#Сайгид Билалов
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