Мэр Алапаевска Сайгид Билалов добровольно покинул свой пост

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Обязанности мэра теперь временно легли на первого заместителя Дениса Толмачева, но в скором времени будет объявлен конкурс на должность главы, пишет «Новый день».
В прошлом году Сайгид Билалов уже чуть не лишился должности. Замечания к его работе высказали в городской думе, поэтому 22 декабря прошлого года депутаты решили лишить его полномочий главы.
Тогда Билалов обратился в суд с требованием восстановить его в должности, что и произошло – он вновь возглавил город. Однако в апреле он все же решил уйти.