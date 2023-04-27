Мужчина с бородой и длинными усами пропал в Березовском почти неделю назад

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Зовут пропавшего Василий Демидов. Его приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, цвет волос русые. Он носит бороду и усы. В какой одежде Василий вышел из дома неизвестно. У него есть два шрама - на лбу и на брови.
Всех тех, кто знает что-либо о том, где находится Василий, просят позвонит в МО МВД России «Березовский» по телефону +73436947500, либо в отряд «Прорыв» по телефону 89000440220.