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Мужчина с бородой и длинными усами пропал в Березовском почти неделю назад

27 апреля 2023, 12:10
Фото: 1MI
47-летний мужчина пропал в Березовском 21 апреля. Он до сих пор не найден.

Зовут пропавшего Василий Демидов. Его приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, цвет волос русые. Он носит бороду и усы. В какой одежде Василий вышел из дома неизвестно. У него есть два шрама - на лбу и на брови.

Всех тех, кто знает что-либо о том, где находится Василий, просят позвонит в МО МВД России «Березовский» по телефону +73436947500, либо в отряд «Прорыв» по телефону 89000440220.

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#Елена Озерова#Поиски#Пропал#Мужчина#Происшествия#Свердловская область
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