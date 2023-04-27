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На карантин из-за зараженной лисы отправлены свердловские сады

27 апреля 2023, 09:55
Фото: 1MI
В Полевском ТСН «Дружба-2» введен карантин. Это связано с тем, что на этой территории нашли опасное заболевание.

Карантин будет действовать до 9 июня. Дело в том, что у дикой лисы выявили бешенство, сообщает пресс-служба мэрии Полевского.

В связи с этим гражданам нельзя лечить, ловить, привозить и вывозить животных в эпицентре и в радиусе трех километров в ТСН «Дружба-2».

Отмечается, что в садах нашли труп лисы. Ее анализы отправили на исследование, которое подтвердило бешенство. После этого на территории провели вакцинацию домашней кошки и трех собак. На месте обнаружения лисицы дезинфицировали территории.

Карантин по бешенству объявлен в коллективном саду в Полевском
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#Сады#Бешенство#Лиса#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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