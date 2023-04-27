На карантин из-за зараженной лисы отправлены свердловские сады

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Карантин будет действовать до 9 июня. Дело в том, что у дикой лисы выявили бешенство, сообщает пресс-служба мэрии Полевского.
В связи с этим гражданам нельзя лечить, ловить, привозить и вывозить животных в эпицентре и в радиусе трех километров в ТСН «Дружба-2».
Отмечается, что в садах нашли труп лисы. Ее анализы отправили на исследование, которое подтвердило бешенство. После этого на территории провели вакцинацию домашней кошки и трех собак. На месте обнаружения лисицы дезинфицировали территории.