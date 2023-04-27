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Наркоман толкнул женщину под колеса маршрутки в Омске

27 апреля 2023, 09:16
Фото: Пресс-служба омской полиции
В Омске наркозависимый мужчина толкнул женщину под колеса маршрутки. Его задержал другой местный житель, которого теперь представят к награде.

Также после произошедшего было возбуждено уголовное дело. Известно, что 35-летний омич, стоя на остановке, толкнул 47-летнюю незнакомку прямо под колеса маршрутки, сообщает пресс-служба Омской полиции.

Это произошло вечером 23 апреля. На момент происходящего мужчина был под наркотиками.

Водитель микроавтобуса успел затормозить, однако в последствии у женщины диагностировали сотрясение головного мозга.

На злоумышленника завели дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Ему грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Отмечается, что помог правоохранителям в задержании 21-летний местный житель. В момент ЧП он проезжал мимо, но увидев это зрелище остановился и вместе с другими очевидцами задержал наркозависимого и передал полиции.

Задержанному - 35 лет. Он ранее судим. Во время задержания он нанес себе травму на единственный глаз – первый он выколол, находясь в колонии.

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#Омск#Колеса#Маршрутка#Наркоман#Остановка#Происшествия#Елена Озерова
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