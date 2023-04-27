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Откуда такие деньги? В Екатеринбурге пенсионеры за неделю отдали мошенникам 10 млн

27 апреля 2023, 13:05
Фото: 1MI

Экстренное обращение полиции вышло в Екатеринбурге из-за массового мошенничества

С экстренным обращением к свердловчанам обратился начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица из-за участившихся звонков телефонных мошенников, а также объемов украденных средств за последние дни.

Максим Метелица призывает граждан быть более внимательными, поскольку в городе мошеннические преступления только растут в количестве. За прошедшую неделю мошенники по телефону выманили около 10 млн рублей, и в основном жертвами становятся пенсионеры.

Полиция города в настоящее время активно занята предотвращением, пресечением и расследованием таких преступлений. Однако главным фактором является ответственность самих граждан.

Метелица призывает екатеринбуржцев не доверять неизвестным людям, звонящим по телефону, которые требуют перевести или передать деньги под предлогом угрозы кражи. Важно помнить, что мошенники могут делать вид, будто они сотрудники государственных органов и силовых структур, таких как Центробанк, МВД, Следственный комитет, ФСБ и прокуратура.

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Лучший способ — прекратить разговор и незамедлительно связаться со своим банком или правоохранительными органами самостоятельно, а не через третьих лиц. Также правоохранители напоминают, что не существует такого понятия как «безопасный счет», а получение кредитов для «спасения накоплений» является абсурдным занятием.

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