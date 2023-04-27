Откуда такие деньги? В Екатеринбурге пенсионеры за неделю отдали мошенникам 10 млн

Метелица призывает екатеринбуржцев не доверять неизвестным людям, звонящим по телефону, которые требуют перевести или передать деньги под предлогом угрозы кражи. Важно помнить, что мошенники могут делать вид, будто они сотрудники государственных органов и силовых структур, таких как Центробанк, МВД, Следственный комитет, ФСБ и прокуратура.