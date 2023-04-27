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Отряд полицейских на мотоциклах будет следить за свердловскими байкерами

27 апреля 2023, 12:45
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области дежурит специальный мотобатальон. Полицейские на двухколесном транспорте следят, как байкеры соблюдают ПДД.

Инспекторы на мотоциклах следят за тем, используют ли свердловские байкеры мотошлемы, имеют ли они все необходимые регистрационные документы и водительское удостоверение с категорией А и А1. Как и прежде, будут ловить пьяных мотоциклистов и несовершеннолетних водителей. 

За зимний сезон автолюбители отвыкли от появления байкеров на дорогах, убеждены в областной ГАИ, и до сих пор не адаптировались к особенностям движения. 

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

По данным Госавтоинспекции, в 2022 году с участием мотоциклистов произошло 176 ДТП, которые унесли 18 жизней. В этих авариях травмировались 178 человек, 14 из которых — несовершеннолетние. За год в Свердловской области пресекли 3158 нарушений, допущенных байкерами.

С начала 2023 года уже произошло 14 аварий с участием мотоциклов. Один человек погиб и 16 получили травмы.

Главная причина аварий с мотоциклами — несоответствие скорости условиям движения, уверены в Госавтоинспекции. Сюда же можно отнести несоблюдение очередности проезда, выбор неверной дистанции, а также выезд на встречную полосу и неудачное перестроение.

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#Юлия Степанова#Свердловская область#Полиция#ГИБДД#Мотоцикл#Мотоциклисты#ГАИ#Транспорт#Эксклюзив
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