Отряд полицейских на мотоциклах будет следить за свердловскими байкерами

Инспекторы на мотоциклах следят за тем, используют ли свердловские байкеры мотошлемы, имеют ли они все необходимые регистрационные документы и водительское удостоверение с категорией А и А1. Как и прежде, будут ловить пьяных мотоциклистов и несовершеннолетних водителей.