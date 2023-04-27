Отряд полицейских на мотоциклах будет следить за свердловскими байкерами

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Инспекторы на мотоциклах следят за тем, используют ли свердловские байкеры мотошлемы, имеют ли они все необходимые регистрационные документы и водительское удостоверение с категорией А и А1. Как и прежде, будут ловить пьяных мотоциклистов и несовершеннолетних водителей.
За зимний сезон автолюбители отвыкли от появления байкеров на дорогах, убеждены в областной ГАИ, и до сих пор не адаптировались к особенностям движения.
По данным Госавтоинспекции, в 2022 году с участием мотоциклистов произошло 176 ДТП, которые унесли 18 жизней. В этих авариях травмировались 178 человек, 14 из которых — несовершеннолетние. За год в Свердловской области пресекли 3158 нарушений, допущенных байкерами.
С начала 2023 года уже произошло 14 аварий с участием мотоциклов. Один человек погиб и 16 получили травмы.
Главная причина аварий с мотоциклами — несоответствие скорости условиям движения, уверены в Госавтоинспекции. Сюда же можно отнести несоблюдение очередности проезда, выбор неверной дистанции, а также выезд на встречную полосу и неудачное перестроение.