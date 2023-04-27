TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Изображение материала

Пеший фото-квест «Знаю, где живу!» состоится в Нижнем Тагиле

27 апреля 2023, 16:50
Фото: 1MI
Пеший исторический фото-квест «Знаю, где живу!» в Нижнем Тагиле пройдет 29 апреля 2023 года.

Благодаря этому квесту можно будет ознакомиться в формате интерактива с историей Нижнего Тагила. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно организовать команду из 5-6 человек, придумать название и определить капитана команды, рассказали в Молодежной думе Нижнего Тагила на странице во ВКонтакте.

Квест будет организован депутатом Молодежной думы Дмитрием Быковым и председателем молодежного совета свердловского МИФНС РФ.

Перед квестом капитаны команды дают свои номера телефонов ведущему, который отправляет капитанам в Telegram вопрос, связанный с любым историческим местом Нижнего Тагила. Команда должна сообразить, о чем задан вопрос, прошествовать к нужному объекту и сделать групповую фотографию на его фоне.

Если ответ верен, команде даётся следующий вопрос, ответ на который нужно дать тем же способом. По итогу квеста проходит награждение команд.

Место сбора команд у памятника первым тагильским комсомольцам «Молодость Страны Советов» на проспекте Ленина в 11 часов утра.

Напомним, недавно в Пермской ЦБК состоялся квест «Бумажные игры», в котором участвовали студенты трех пермских университетов.

На площадке Пермской ЦБК организовали квест «Бумажные игры»
Узнать подробнее
Читайте также:
Волшебный мир экоискусства в Нижнем Тагиле: интервью с создателем конкурса АпсСтайлНижнетагильские театры победили в нескольких номинациях в конкурсе «Браво!»Тагильские педагоги поборются за победу в конкурсе «Воспитатель года»
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Квест#Команды#Конкурс#История#Исторические места#Общество
Подпишитесь
Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
Сегодня, 11:54
В 1,5 раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 апреля
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний
Сегодня, 07:09
В Нижнем Тагиле не будет KFC: будет Rostic's
Сегодня, 08:43
Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду
Вчера, 11:46
Бананы и водка подорожали в Свердловской области
Сегодня, 11:21