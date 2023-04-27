Пеший фото-квест «Знаю, где живу!» состоится в Нижнем Тагиле

Благодаря этому квесту можно будет ознакомиться в формате интерактива с историей Нижнего Тагила. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно организовать команду из 5-6 человек, придумать название и определить капитана команды, рассказали в Молодежной думе Нижнего Тагила на странице во ВКонтакте.