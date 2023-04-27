Пеший фото-квест «Знаю, где живу!» состоится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Благодаря этому квесту можно будет ознакомиться в формате интерактива с историей Нижнего Тагила. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно организовать команду из 5-6 человек, придумать название и определить капитана команды, рассказали в Молодежной думе Нижнего Тагила на странице во ВКонтакте.
Квест будет организован депутатом Молодежной думы Дмитрием Быковым и председателем молодежного совета свердловского МИФНС РФ.
Перед квестом капитаны команды дают свои номера телефонов ведущему, который отправляет капитанам в Telegram вопрос, связанный с любым историческим местом Нижнего Тагила. Команда должна сообразить, о чем задан вопрос, прошествовать к нужному объекту и сделать групповую фотографию на его фоне.
Если ответ верен, команде даётся следующий вопрос, ответ на который нужно дать тем же способом. По итогу квеста проходит награждение команд.
Место сбора команд у памятника первым тагильским комсомольцам «Молодость Страны Советов» на проспекте Ленина в 11 часов утра.
Напомним, недавно в Пермской ЦБК состоялся квест «Бумажные игры», в котором участвовали студенты трех пермских университетов.