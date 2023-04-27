Подросток и его мама из Екатеринбурга упали со скалы в Сочи

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Сотрудников МЧС вызвал мальчик, рассказав, что его мама потеряла сознание, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
Прибывшие на место происшествия спасатели подняли пострадавших на вертолет, использовав бортовую лебедку, затем передали их сотрудникам скорой помощи.
В результате падения женщина получила черепно-мозговую травму, а ее сын сломал ногу.
Напомним, недавно в свердловском поселке Дружинино девятиклассник, решивший признаться в любви девушке, забрался на мост и свесился с него. Однако не удержался и рухнул вниз с 15-метровой высоты.
Подросток получил сотрясение мозга, переломы и ушиб легких. Он был госпитализирован в больницу.