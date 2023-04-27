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Подросток и его мама из Екатеринбурга упали со скалы в Сочи

27 апреля 2023, 05:40
Фото: 1MI
16-летний подросток и его мама, приехавшие на отдых в Сочи из Екатеринбурга, упали со скалы хребта Ачишхо.

Сотрудников МЧС вызвал мальчик, рассказав, что его мама потеряла сознание, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Прибывшие на место происшествия спасатели подняли пострадавших на вертолет, использовав бортовую лебедку, затем передали их сотрудникам скорой помощи.

В результате падения женщина получила черепно-мозговую травму, а ее сын сломал ногу.

Напомним, недавно в свердловском поселке Дружинино девятиклассник, решивший признаться в любви девушке, забрался на мост и свесился с него. Однако не удержался и рухнул вниз с 15-метровой высоты.

Подросток получил сотрясение мозга, переломы и ушиб легких. Он был госпитализирован в больницу. 

Свердловский подросток упал с 15-метровой высоты в попытке доказать свою любовь
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Скорая помощь#МЧС#Пострадавшие#Сочи#Спасатели#Травмы#Происшествия
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