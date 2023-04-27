«Посетила белочка»: раскрыты подробности убийства пенсионером медбрата в Березовском

Обвинение его уже предъявили. Он заключен под стражу на два месяца. Правоохранители отметили, что в тот день он был пьян и его «посетила белочка». На допросе обвиняемый сказал, что в принципе ничего не помнит. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.