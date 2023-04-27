«Посетила белочка»: раскрыты подробности убийства пенсионером медбрата в Березовском

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Скорая помощь была вызвана для женщины, муж которой, предположительно, и совершил убийство. Он ударил Степана ножом в сердце, пишет Е1.
Пострадавший благодаря помощи коллеги сумел спуститься с 5 этажа в машину скорой, его довезли до больницы. Но из-за кровопотери он скончался.
Обвиняемый – 66-летний Геннадий Казаков. Его оперативно арестовали, он был пьян. Ранее он 15 лет отсидел в тюрьме. За кражи и за порезы бывшей жены.
Обвинение его уже предъявили. Он заключен под стражу на два месяца. Правоохранители отметили, что в тот день он был пьян и его «посетила белочка». На допросе обвиняемый сказал, что в принципе ничего не помнит. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
У Степана остался семилетний сын и пятилетняя дочь.