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«Посетила белочка»: раскрыты подробности убийства пенсионером медбрата в Березовском

27 апреля 2023, 12:31
Фото: 1MI
В Березовском 66-летнего мужчину обвиняют в том, что он зарезал 28-летнего медбрата Степана Шабурова прямо во время вызова.

Скорая помощь была вызвана для женщины, муж которой, предположительно, и совершил убийство. Он ударил Степана ножом в сердце, пишет Е1.

Пострадавший благодаря помощи коллеги сумел спуститься с 5 этажа в машину скорой, его довезли до больницы. Но из-за кровопотери он скончался.

Обвиняемый – 66-летний Геннадий Казаков. Его оперативно арестовали, он был пьян. Ранее он 15 лет отсидел в тюрьме. За кражи и за порезы бывшей жены.

Обвинение его уже предъявили. Он заключен под стражу на два месяца. Правоохранители отметили, что в тот день он был пьян и его «посетила белочка». На допросе обвиняемый сказал, что в принципе ничего не помнит. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

У Степана остался семилетний сын и пятилетняя дочь.

В Березовском вор с уголовным стажем в 15 лет зарезал врача скорой на вызове к жене
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#Медбрат#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Свердловская область#Елена Озерова
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