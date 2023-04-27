Приставы отобрали Lexus у должника в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Хозяин иномарки не платил налог на машину несколько лет, в результате чего у него накопился долг в размере 311 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе судебных приставов Свердловской области.
Ранее мужчине выносили предупреждение, а также арестовали его банковские счета, однако на них деньги не зачислялись. Сам владелец утверждал, что автомобиль продал.
Иномарка была объявлена в розыск и вскоре ее нашли. Lexus обнаружился припаркованным в одном из дворов недалеко от его дома. Автомобиль забрали и отправили на хранение.
Тагильчанин, не желая остаться без транспортного средства, задолженность оплатил. Сейчас Lexus вернули хозяину и сняли все ограничения.
Напомним, недавно в Екатеринбурге приставы изъяли у мужчины Land Cruiser Prado за накопившийся долг в размере 8 миллионов рублей.