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Приставы отобрали Lexus у должника в Нижнем Тагиле

27 апреля 2023, 06:08
Фото: 1MI
Судебные приставы нашли и забрали спрятанный должником из Нижнего Тагила элитный автомобиль Lexus.

Хозяин иномарки не платил налог на машину несколько лет, в результате чего у него накопился долг в размере 311 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе судебных приставов Свердловской области.

Ранее мужчине выносили предупреждение, а также арестовали его банковские счета, однако на них деньги не зачислялись. Сам владелец утверждал, что автомобиль продал.

Иномарка была объявлена в розыск и вскоре ее нашли. Lexus обнаружился припаркованным в одном из дворов недалеко от его дома. Автомобиль забрали и отправили на хранение.

Тагильчанин, не желая остаться без транспортного средства, задолженность оплатил. Сейчас Lexus вернули хозяину и сняли все ограничения.

Напомним, недавно в Екатеринбурге приставы изъяли у мужчины Land Cruiser Prado за накопившийся долг в размере 8 миллионов рублей.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Иномарка#Автомобиль#Lexus#Общество#Судебные приставы#Задолженность
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