Работник железной дороги в Екатеринбурге погиб от удара током

Напомним, 7 марта 2023 года в Нижнем Тагиле рабочий «Уралстроймонтаж» на территории ЕВРАЗ НТМК упал с высоты восемь метров, когда резал трубу в автовышке, и погиб. Как выяснилось позднее, у скончавшегося мужчины не было документов для проведения работ.