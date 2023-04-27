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Работник железной дороги в Екатеринбурге погиб от удара током

27 апреля 2023, 03:46
Фото: 1MI
Электромонтер железной дороги в Екатеринбурге во время выполнения работ скончался в результате удара током. Происшествие случилось 26 апреля 2023 года возле железнодорожных станций Екатеринбург-Пассажирский и ВИЗ.

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего и устанавливают обстоятельства происшествия, рассказали в пресс-службе СК на транспорте по Свердловской области.

Также в ведомстве сообщили, что электромонтер скончался от удара электричества напряжением 2000 В. Сейчас планируется возбуждение уголовного дела по несоблюдению нужных требований охраны труда.

Напомним, 7 марта 2023 года в Нижнем Тагиле рабочий «Уралстроймонтаж» на территории ЕВРАЗ НТМК упал с высоты восемь метров, когда резал трубу в автовышке, и погиб. Как выяснилось позднее, у скончавшегося мужчины не было документов для проведения работ.

В Нижнем Тагиле рабочий УСМ погиб после падения с высоты на ЕВРАЗ НТМК
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Рабочий#СК#Удар током#Уголовное дело#Происшествия
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