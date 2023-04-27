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Решение принято: ремонту детской поликлиники на Карла Маркса, 36 в Нижнем Тагиле быть

27 апреля 2023, 11:20
Фото: TagilCity.ru
Капитальный ремонт детской поликлиники на Карла Маркса, 36 в Нижнем Тагиле запланирован на 2024–2025 годы. Общая сумма вложений в объект составит более 82 миллионов рублей.

Детская поликлиника в центре Нижнего Тагила обслуживает 8 тысяч детей. Медучреждение начало функционировать в 1937 году. Последний раз ремонт проводили в 90-х годах прошлого века.

Председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин до 1996 года руководил городской детской больницей № 3, в состав которой входила и поликлиника на Карла Маркса. Глава комитета сообщил о решении министерства здравоохранения по реконструкции здания.

Решение министра здравоохранения по ремонту детской поликлиники на Карла Макса, 36 принято. Инициатива идет как раз от города. Как только проектно-сметная документация завершится полностью, будем начинать работу по ремонту здания, — сказал Вячеслав Погудин.

Ранее были проведены обследование и оценка технического состояния двухэтажного здания. В результате проверки выявлены дефекты в фасаде, несущих стенах, перекрытиях в подвале и на чердаке, междуэтажных перекрытиях, лестницах, окнах, крыше, полу и инженерном оборудовании.

В 2018 году отремонтировали только молочно-раздаточный пункт.

По задумке, в поликлинике разделят потоки больных и здоровых детей. Оборудуют отдельные кабинеты неотложной помощи, вакцинации и помещение для профосмотров, а также кабинет доврачебного приёма здоровых пациентов для получения справок и санитарно-курортных карт. Также в проекте предусмотрены ремонт стен, наружняя и внутренняя отделки, реконструкция кровли, подвала, лестниц, пола, а также замена окон, дверей, инженерно-технических сетей, электрооборудования и освещения.

Напомним, в начале апреля в Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась детская поликлиника №2 на Красном Камне. 

Детская поликлиника №2 на Красном Камне в Тагиле открылась после капитального ремонта
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В дальнейших планах администрации города и министерства здравоохранения Свердловской области открытие поликлиники на Тагилстроевской, 4 на ГГМ. Там в ближайшее время будут подготовлены к работе все помещения, установят новую мебель, запустят в работу бассейн. Филиалы поликлиник на Северном поселке, на Джамбула, 45А в Новой Кушве и в поселке Старатель на Курортной, 18 тоже попадут под обновление.

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#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Здоровье#Дети#Детская поликлиника#Капитальный ремонт#ДГБ#Вячеслав Погудин
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