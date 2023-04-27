Решение принято: ремонту детской поликлиники на Карла Маркса, 36 в Нижнем Тагиле быть

В дальнейших планах администрации города и министерства здравоохранения Свердловской области открытие поликлиники на Тагилстроевской, 4 на ГГМ. Там в ближайшее время будут подготовлены к работе все помещения, установят новую мебель, запустят в работу бассейн. Филиалы поликлиник на Северном поселке, на Джамбула, 45А в Новой Кушве и в поселке Старатель на Курортной, 18 тоже попадут под обновление.