Ройзман* выплатит полиции Екатеринбурга за митинг более 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Речь идет о митинге, который проходил 31 января 2021 года. Однако сначала защита экс-главы Екатеринбурга намерена обжаловать решение суда.
По словам адвоката Ройзмана Владислава Идамжапова, жалобы рассматривались в Октябрьском районном суде 27 апреля. Они оставлены без удовлетворения. Теперь защита намерена обратиться в кассационную инстанцию, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам адвоката, Ройзман считает, что остальные соответчики, возможно, не смогут выплатить крупные штрафы.
Напомним, свердловская полиция подала иск к Евгению Ройзману*. Он был рассмотрен в ноябре 2022 года. С ответчика потребовали выплатить более полумиллиона рублей за сверхурочную работу на митинге.
*признан иноагентом