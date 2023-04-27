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Published Сегодня, 12:05

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Ройзман* выплатит полиции Екатеринбурга за митинг более 500 тысяч рублей

27 апреля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Евгений Ройзман* выплатит 565 тысяч рублей полиции Екатеринбурга за их работу на митинге. Всю сумму он планирует внести сам.

Речь идет о митинге, который проходил 31 января 2021 года. Однако сначала защита экс-главы Екатеринбурга намерена обжаловать решение суда.

По словам адвоката Ройзмана Владислава Идамжапова, жалобы рассматривались в Октябрьском районном суде 27 апреля. Они оставлены без удовлетворения. Теперь защита намерена обратиться в кассационную инстанцию, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам адвоката, Ройзман считает, что остальные соответчики, возможно, не смогут выплатить крупные штрафы.

Напомним, свердловская полиция подала иск к Евгению Ройзману*. Он был рассмотрен в ноябре 2022 года. С ответчика потребовали выплатить более полумиллиона рублей за сверхурочную работу на митинге.

*признан иноагентом

#Ирина Кирилова#Ройзман#Суд#Иск#Криминал#Екатеринбург
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