Смог накрыл Свердловскую область из-за масштабных пожаров

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Согласно сервису IQAir, в Екатеринбурге концентрация PM2.5 в воздухе сейчас в 1,8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
Также превышение вредных выбросов распространилось и на соседние регионы. Например, на Тюменскую область. Там концентрация этого вещества в 1,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ.
Напомним, что в Сосьве сгорели 150 домов, погибло два человека – мужчина и женщина. Пожарным удалось спасти 1200 строений. Задержаны два подозреваемых, которые были ответственны за противопожарную безопасность. Погорельцам оказывается помощь.