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Смог накрыл Свердловскую область из-за масштабных пожаров

27 апреля 2023, 14:29
Фото: 1MI
После масштабных пожаров в Свердловской области и соседних регионах наблюдается смог.

Согласно сервису IQAir, в Екатеринбурге концентрация PM2.5 в воздухе сейчас в 1,8 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Также превышение вредных выбросов распространилось и на соседние регионы. Например, на Тюменскую область. Там концентрация этого вещества в 1,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ.

Напомним, что в Сосьве сгорели 150 домов, погибло два человека – мужчина и женщина. Пожарным удалось спасти 1200 строений. Задержаны два подозреваемых, которые были ответственны за противопожарную безопасность. Погорельцам оказывается помощь.

Появилось два подозреваемых в причастности к пожарам в Сосьве
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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Смог#Вредные вещества#Экология#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года
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