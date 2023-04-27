Смог накрыл Свердловскую область из-за масштабных пожаров

Напомним, что в Сосьве сгорели 150 домов, погибло два человека – мужчина и женщина. Пожарным удалось спасти 1200 строений. Задержаны два подозреваемых, которые были ответственны за противопожарную безопасность. Погорельцам оказывается помощь.