Со всей страны присылают гуманитарную помощь для пострадавших от пожара в Сосьве

Напомним, крупный пожар разгорелся в Сосьве 25 апреля 2023 года. От распространившегося огня пострадало более 100 жилых зданий и построек. В поселке был объявлен режим ЧС. Всем пострадавшим будет оказана помощь в виде предоставления вещей, жилья, выплат, а также восстановления документов и банковских карт.