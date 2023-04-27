Со всей страны присылают гуманитарную помощь для пострадавших от пожара в Сосьве

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
По словам депутата гордумы Сосьвы Алены Телегиной, неравнодушными к произошедшему в поселке оказались жители всех регионов. Машины с присылаемой гуманитарной помощью приезжают каждые 30 минут, пишет «КП-Екатеринбург».
Председатель свердловского «Красного креста» Ирина Левина отметила, что на сегодняшний момент выясняются все дополнительные потребности. Пострадавшие могут прийти в Дом культуры и написать заявление на выплату компенсации.
Также жителям Сосьвы, оставшимся без жилья, был предложен вариант с временным размещением в школе №1, однако все остались у своих приятелей и родных.
Одна из пострадавших жительниц рассказала, что в первый день после случившегося пожара некоторые погорельцы расположились в поликлинике и спали на кушетках.
Напомним, крупный пожар разгорелся в Сосьве 25 апреля 2023 года. От распространившегося огня пострадало более 100 жилых зданий и построек. В поселке был объявлен режим ЧС. Всем пострадавшим будет оказана помощь в виде предоставления вещей, жилья, выплат, а также восстановления документов и банковских карт.