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Со всей страны присылают гуманитарную помощь для пострадавших от пожара в Сосьве

27 апреля 2023, 15:28
Фото: 1MI
Для пострадавших жителей Сосьвы со всей России присылается гуманитарная помощь.

По словам депутата гордумы Сосьвы Алены Телегиной, неравнодушными к произошедшему в поселке оказались жители всех регионов. Машины с присылаемой гуманитарной помощью приезжают каждые 30 минут, пишет «КП-Екатеринбург».

Председатель свердловского «Красного креста» Ирина Левина отметила, что на сегодняшний момент выясняются все дополнительные потребности. Пострадавшие могут прийти в Дом культуры и написать заявление на выплату компенсации.

Также жителям Сосьвы, оставшимся без жилья, был предложен вариант с временным размещением в школе №1, однако все остались у своих приятелей и родных.

Одна из пострадавших жительниц рассказала, что в первый день после случившегося пожара некоторые погорельцы расположились в поликлинике и спали на кушетках.

Напомним, крупный пожар разгорелся в Сосьве 25 апреля 2023 года. От распространившегося огня пострадало более 100 жилых зданий и построек. В поселке был объявлен режим ЧС. Всем пострадавшим будет оказана помощь в виде предоставления вещей, жилья, выплат, а также восстановления документов и банковских карт.

Дома для погорельцев построят в Сосьве
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