Сотрудник МЧС умер во время тушения пожара в Алапаевске

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Во время выполнения работ Александру внезапно стало плохо, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС пл Свердловской области.
Там отметили, что это был один из лучших сотрудников.
Честный, отзывчивый, доброжелательный, готовый всегда прийти на помощь. Ушел из жизни прекрасный человек, отличный товарищ, заботливый сын, — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
У Александра остались жена и трое сыновей. Сам мужчина родился в деревне Бобровка Алапаевского района. Срочную службу он прохожил в отделе вневедомственной охраны. Пожарным он стал в 2014 году.
У погибшего есть нагрудные знаки «Участник боевых действий», «За отличие в службе», «За службу на Кавказе».