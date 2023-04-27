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Сотрудник МЧС умер во время тушения пожара в Алапаевске

27 апреля 2023, 12:21
Фото: 1MI

У умершего во время пожара сотрудника МЧС из Алапаевска остались жена и трое детей

Во время тушения пожара в Алапаевске скончался командир отделения 76-й пожарно-спасательной части 54-го пожарно-спасательного отряда прапорщик внутренней службы Александр Кузьминых. Ему было 39 лет. Инцидент случился 26 апреля.

Во время выполнения работ Александру внезапно стало плохо, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС пл Свердловской области.

Там отметили, что это был один из лучших сотрудников.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Честный, отзывчивый, доброжелательный, готовый всегда прийти на помощь. Ушел из жизни прекрасный человек, отличный товарищ, заботливый сын, — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

У Александра остались жена и трое сыновей. Сам мужчина родился в деревне Бобровка Алапаевского района. Срочную службу он прохожил в отделе вневедомственной охраны. Пожарным он стал в 2014 году.

У погибшего есть нагрудные знаки «Участник боевых действий», «За отличие в службе», «За службу на Кавказе».

#Ирина Кирилова#Пожар#Спасатели#Смерть#Умершие#Алапаевск
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