Спортплощадку у школы № 48 в Нижнем Тагиле построит фирма из Екатеринбурга

На тендер стоимостью 25 миллионов рублей заявились четыре организации. ООО «Экопрайм» из Екатеринбурга предложило наименьшую стоимость за проведение благоустройства вокруг учебного заведения. Контракт с фирмой будет заключен на сумму в 23 миллиона рублей. Ранее с ООО «Экопрайм» был заключен договор на строительство многофункциональной спортплощадки у школы № 10 в Нижнем Тагиле.