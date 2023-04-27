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Спортплощадку у школы № 48 в Нижнем Тагиле построит фирма из Екатеринбурга

27 апреля 2023, 11:58
Фото: 1MI
Благоустройством территории и установкой спортплощадки у школы № 48 в Нижнем Тагиле займется ООО «Экопрайм» из Екатеринбурга.

На тендер стоимостью 25 миллионов рублей заявились четыре организации. ООО «Экопрайм» из Екатеринбурга предложило наименьшую стоимость за проведение благоустройства вокруг учебного заведения. Контракт с фирмой будет заключен на сумму в 23 миллиона рублей. Ранее с ООО «Экопрайм» был заключен договор на строительство многофункциональной спортплощадки у школы № 10 в Нижнем Тагиле.

На территории школы № 48 строители проведут новые сети освещения, канализации и отопления, оборудуют парковку и тротуары, установят скамейки, урны, цветочные вазоны и универсальную спортплощадку. Проектом предусмотрены беговая дорожка, прыжковая яма, турники, мультиспортарена и другие спортивные объекты. Окончить работы требуется до 30 августа.

ООО «Экопрайм» занимается комплексным оснащением и строительством детских и спортивных площадок, а также благоустройством территорий. Компания зарегистрирована в 2015 году, ее директор — Михаил Шумихин.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Екатеринбург#Школа#Закупка#Подрядчик#Благоустройство#Спортплощадка#Общество#Эксклюзив
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