Суд не арестовывал мужчину после спора о букве Z у сына бойца СВО из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В перспективе по данному уголовному делу мужчина может получить до пяти лет лишения свободы.
Задержали свердловчанина вечером 24 апреля в коллективном саду. После опроса он признал свою неправоту и извинился на камеру. Затем, после изучения материалов дела, в отношении нарушителя порядка завели дело по более тяжкой статье. По статье «Хулиганство» ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.
Днем 27 апреля следователи из СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в результате судебного заседания была принята мера пресечения, не связанная с арестом.
Напомним, конфликт со школьником произошел 21 апреля. Его зафиксировала камера на домофоне. Мать ребенка заявила, что ее муж — сотрудник Росгвардии, который сейчас находится в зоне СВО.
В то же время, администрация Екатеринбурга сообщила, что подросток, в отношении которого проявил агрессию мужчина, уже разработал проект «Спецоперация на Украине», который будет использоваться в школах, а мэрия обещает продвигать эту инициативу.