Суд не арестовывал мужчину после спора о букве Z у сына бойца СВО из Екатеринбурга

Задержали свердловчанина вечером 24 апреля в коллективном саду. После опроса он признал свою неправоту и извинился на камеру. Затем, после изучения материалов дела, в отношении нарушителя порядка завели дело по более тяжкой статье. По статье «Хулиганство» ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.