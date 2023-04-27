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Суд не арестовывал мужчину после спора о букве Z у сына бойца СВО из Екатеринбурга

27 апреля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Фигуранта уголовного дела, который обматерил школьника в шапке с буквой Z, не будут задерживать. Следствие решило избрать меру пресечения в отношении 57-летнего Александра Неустроева по статье о хулиганстве без применения ограничения свободы.

В перспективе по данному уголовному делу мужчина может получить до пяти лет лишения свободы.

Задержали свердловчанина вечером 24 апреля в коллективном саду. После опроса он признал свою неправоту и извинился на камеру. Затем, после изучения материалов дела, в отношении нарушителя порядка завели дело по более тяжкой статье. По статье «Хулиганство» ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.

Днем 27 апреля следователи из СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в результате судебного заседания была принята мера пресечения, не связанная с арестом.

Напомним, конфликт со школьником произошел 21 апреля. Его зафиксировала камера на домофоне. Мать ребенка заявила, что ее муж — сотрудник Росгвардии, который сейчас находится в зоне СВО.

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В то же время, администрация Екатеринбурга сообщила, что подросток, в отношении которого проявил агрессию мужчина, уже разработал проект «Спецоперация на Украине», который будет использоваться в школах, а мэрия обещает продвигать эту инициативу.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Конфликт#СВО#Мужчина#Подросток#Криминал#Операция на Украине
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