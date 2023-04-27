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Трое граждан Китая пострадали во время драки в караоке-баре в Екатеринбурге

27 апреля 2023, 13:23
Фото: 1MI
тт

Троих граждан Китая избили в караоке-баре на улице Бебеля в Екатеринбурге. Среди них была девушка.

У всех пострадавших проломлена голова. По словам очевидца, на граждан Китая напала компания, сидевшая рядом. Они были пьяны. Когда посетители стали уходить, то их не выпускали. Потом началась драка, а об головы пострадавших разбили бутылки.

В полиции Екатеринбурга подтвердили факт происшествия. Заявление пострадавшие подали в отделение полиции. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Предварительно тяжких повреждений ни у кого нет. Пострадавшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу, рассказали в УМВД Екатеринбурга.

#Ирина Кирилова#Полиция#Драка#Избиение#Криминал#Екатеринбург
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