Трое граждан Китая пострадали во время драки в караоке-баре в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Троих граждан Китая избили в караоке-баре на улице Бебеля в Екатеринбурге. Среди них была девушка.
У всех пострадавших проломлена голова. По словам очевидца, на граждан Китая напала компания, сидевшая рядом. Они были пьяны. Когда посетители стали уходить, то их не выпускали. Потом началась драка, а об головы пострадавших разбили бутылки.
В полиции Екатеринбурга подтвердили факт происшествия. Заявление пострадавшие подали в отделение полиции. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Предварительно тяжких повреждений ни у кого нет. Пострадавшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу, рассказали в УМВД Екатеринбурга.