Цена здоровья: где жителям Свердловской области помогут поставить правильный диагноз

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Цена здоровья: где сегодня жителям Свердловской области помогут поставить правильный диагноз
Медицинский офис ИНВИТРО наверняка находится неподалеку от вашего дома или места работы. Сдать анализы там можно по пути: большинство офисов открывается в 7 утра или даже раньше.
В Нижнем Тагиле работают сразу 7 филиалов Инвитро. Все они начинают работать с 7 часов утра или с 7:30.Офисы расположены на лице Мира, проспекте Строителей, а также на проспектах Октябрьский и Уральский.
Адреса всех филиалов Нижнего Тагила можно посмотреть на на сайте компании.
Качество плюс достоверность – главный принцип
Спектр анализов, которые можно сдать в медицинских офисах ИНВИТРО, очень широк, всего их более 4 000 видов. Без ИНВИТРО сегодня невозможно представить работу многих клиник и больниц.
В этом году исполняется 28 лет с того дня, когда люди получили возможность сдавать анализы в шаговой доступности от дома и получать быстрый и качественный результат по первому же запросу. Все это стало возможно благодаря медицинской компании ИНВИТРО.
Но медофис – это еще не сама лаборатория. На сегодняшний день ИНВИТРО - это 7 высокотехнологичных лабораторных комплексов, 5 из которых расположены в России - это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск и Самара. Всего лабораторий у ИНВИТРО семь (в России, Казахстане, Беларуси, Армении и Кыргызстане). Это высокотехнологичные лабораторные комплексы. Площадь московского, например, — более 8 000 тыс. кв. м. Именно в них выполняются исследования как для физических лиц, так и для корпоративных партнеров. Число исследований, которые в них выполняют, может доходить до 1 млн проб в сутки. Это настоящие медицинские заводы, спроектированные по последнему слову технологической моды.
Все это позволяет обеспечить главное для ИНВИТРО – качество и достоверность результатов, полную прозрачность процессов и соответствие их всем самых строгим международным стандартам.
Легко ли быть лидером?
Ориентированность на клиента и его потребности – другой важный приоритет ИНВИТРО. Во многих медицинских офисах компании и раньше можно было не только сдать анализы, но и сделать ЭКГ, УЗИ. В сети есть и медицинские центры, в которых работают врачи разных специализаций. Принимают в них терапевты, врачи общей практики, а также гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и кардиологи. Они могут проконсультировать в первую очередь по результатам анализов. Нет, это не альтернатива поликлинике. Это концепция «врач у дома»: тут можно не просто сдать анализы, но и посоветоваться со специалистом, причем буквально по пути с работы домой. Сегодня работают уже 182 таких центра более, чем в 40 городах России, включая Москву, Самару, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Красноярск, Ростов-на-Дону.
Наука не стоит на месте, и сегодня, чтобы сохранить позиции лидера в лабораторной диагностике, надо постоянно обновляться. Будучи лидером рынка, ИНВИТРО в числе первых использует самые полезные и передовые технологические новшества, позволяющие повысить качество продукта и услуг. Узнать результаты анализов можно буквально через несколько часов в своем личном кабинете, либо по телефону. Именно скорость является ключевым фактором, на который обращают внимание клиенты. Так, все 1700 находящихся на территории России медицинских офисов и центров ИНВИТРО (всего по СНГ сеть насчитывает более 1900 медофисов) связаны единой логистической сетью, позволяющей доставлять биоматериал в лабораторию в кратчайшие сроки. Это позволяет ускорить выдачу результатов.
Качество ИНВИТРО проверено временем: это первая в России лабораторная компания, получившая сертификацию по системе «6 сигм» - своего рода «знак качества» в своей отрасли. Лаборатория до сих пор каждый год выдерживает это строгое испытание и получает почетный сертификат качества более 5 лет подряд. Также ИНВИТРО обладает всеми актуальными сертификатами не только национального, но и международного класса. Это высокоточная лабораторная диагностика международного качества.
Цены – на контроле
В условиях повышения цен на многие товары и услуги лаборатория ИНВИТРО делает все возможное, чтобы оставаться доступной для своих клиентов. Во многих регионах услуги ИНВИТРО стоят дешевле других лабораторий. Но дело в том, что анализ не может стоить столько, сколько стоит, например, чашечка кофе. Для этого надо понимать, из чего складывается цена на лабораторное исследование. В цену анализа заложена стоимость оборудования и реагентов. Это - сердце любой современной лаборатории. Второе, а может быть, и главное слагаемое – это высококлассные специалисты. Это лабораторные врачи, лаборанты, техники, а также медицинские сестры и администраторы. Именно сотрудники лаборатории следят за тем, чтобы все работало правильно и проводят проверку результатов, когда это нужно. А медицинские сестры встречают в медицинских центрах пациентов и делают заботу о здоровье комфортной для всех, даже для самых маленьких и беспокойных пациентов. В стоимость анализа входят также ИТ-решения и технологии. Ведь лаборатория — это сложнейшее медицинское производство, в ИНВИТРО каждый день выполняется до 1 миллиона тестов. Такие объемы проб и информации находятся на строгом контроле, чтобы не допустить ошибок и защитить персональные данные пациентов. В стоимость анализа также включена логистика. Пробирки нужно оперативно доставить из медицинских центров в лаборатории, сохранив температуру пробы.
Однако, даже в условиях сложных технологических процессов, которые требуют значительных затрат, в ИНВИТРО сумели сдержать цены на анализы, не повысив их на целый ряд сложный диагностических исследований. Из всего этого и складывается современная и качественная лабораторная диагностика от ИНВИТРО. Именно так ИНВИТРО помогает людям сохранять главное – их здоровье.
На правах рекламы. ООО “ИНВИТРО-Объединенные коммуникации”, ИНН 7722712754 / LjN8JtedA