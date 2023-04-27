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В 1,5 раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 апреля

27 апреля 2023, 05:44
Фото: TagilCity.ru
При замерах воздуха возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле 27 апреля диоксид азота превысил норму в 1,5 раза.

Замеры проводились при температуре воздуха +14 градусов и северо-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

После 20-минутных замеров показатель диоксида азота составил 0,3 мг/м3. Такое значение превышает ПДК вещества в 1,5 раза (норма до 0,2 мг/м3). Значения диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, углекислого газа и метана остались нулевыми.

Диоксид азота превысил норму в 1,5 разаДиоксид азота превысил норму в 1,5 раза
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза
Фото: TagilCity.ru

Диоксид азота относится ко второму классу опасности и в первую очередь влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать отеки слизистой, воспаление бронхов и трахеи, пневмонию, риниты и заболевания горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Информация о состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Замеры#Диоксид азота#Превышение ПДК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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