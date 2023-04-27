Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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В соответствии с положениями комплексного плана, утвержденного в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», на предприятии проведут работу, направленную на снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Для этого на производстве установят систему автоконтроля выбросов и модернизируют систему мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Стерлитамаке, пишет ИА REGNUM.
В планах предприятия — к 2030 году обеспечить общее снижение выбросов на более чем 5700 тонн. Такими расчетами поделился генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.
Согласно заявлению главы БСК, проекты предприятия, направленные на сокращение атмосферного загрязнения, базируются на модернизации производственного комплекса и реализуются на постоянной основе. На последующие годы в стратегию развития БСК были включены масштабные проекты по установке на предприятии технического оснащения, разработанного в соответствии с экологическими стандартами. Компания до 2030 года снизит объемы выбросов на 14,5%. Чтобы достичь таких результатов, в организации реализуют ряд инновационных проектов — среди них и те, которые способствуют достижению технологического суверенитета всей отрасли.
Техперевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве «Каустик» — один из таких проектов предприятия; объем инвестиций в него составляет около 200 млн руб. Данная разработка, предложенная специалистами компании, дает возможность значительно снизить выбросы винилхлорида в атмосферный воздух.
В соответствии с задачей по снижению объемов выбросов оксида углерода в атмосферу на производстве «Сода» проводится модернизация газоочистного оборудования, а также осуществляются опытно-промышленные эксперименты по вводу в эксплуатацию тестовой плазменно-каталитической газоочистной установки. Это уникальная практика – больше она не применяется ни на одном другом производстве.
В целом в рамках соглашения планируется реализовать 8 проектов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Отметим, что благодаря регулярной реализации инвестиционных проектов, направленных на уменьшение воздействия на окружающую среду, ежегодно отмечается снижение объёма выбросов в атмосферу. В 2022 году этот показатель составил всего лишь 39,7% от допустимой нормы, несмотря на более чем 60% рост объёмов производства ключевых продуктов, таких как ПВХ и пищевая сода, за последние десять лет.