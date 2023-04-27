Согласно заявлению главы БСК, проекты предприятия, направленные на сокращение атмосферного загрязнения, базируются на модернизации производственного комплекса и реализуются на постоянной основе. На последующие годы в стратегию развития БСК были включены масштабные проекты по установке на предприятии технического оснащения, разработанного в соответствии с экологическими стандартами. Компания до 2030 года снизит объемы выбросов на 14,5%. Чтобы достичь таких результатов, в организации реализуют ряд инновационных проектов — среди них и те, которые способствуют достижению технологического суверенитета всей отрасли.