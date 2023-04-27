Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Компания с американской стороны Yum! Brands, владеющая ресторанами KFC, продала свой бизнес на территории России. Приобрела права на сеть закусочных компания «Смарт Сервис ЛТД». Теперь KFC в России будет назваться подзабытым брендом Rostic's. Что об этом думают простые потребители и как скажется это на сотрудниках в Нижнем Тагиле выясняла редакция TagilCity.ru, проведя опрос среди населения.
Главное, чтобы рабочие места сохранились, а качество еды осталось на прежнем уровне. Rostic's помню смутно, с детства. Гость не частый подобных заведений, поэтому не принципиально, — рассуждает житель Нижнего Тагила средних лет.
Более молодое поколение в большинстве своем не знает о грядущих изменениях с сетью быстрого питания. Но те, кто знает, сходятся во мнении, что не важно, как будет называться ресторан и кто будет им владеть.
Макдональдс ушел, теперь есть «Вкусно и точка». Не будет KFC, не страшно, будет другое название, но меню останется таким же. Главное — вкусно, чтобы было. В противном случае буду к бабушке чаще ходить, — делится своим мнением Александр Немезин, студент из Нижнего Тагила.
Редакция TagilCity.ru побывала в обоих ресторанах KFC в Нижнем Тагиле: по Уральскому проспекту и на Свердловском шоссе. Но сотрудники не стали раскрывать более подробную информацию, ссылаясь на коммерческую тайну.
Официально известно, что сделка учитывает все рестораны KFC, находящиеся на территории РФ, внутреннюю операционную систему, а также права на главную франшизу и бренд Rostic's. Бывших сотрудников полковника Сандерса сохранят на своих местах, перезаключив с ними трудовые договора. Также «Смарт Сервис ЛТД» возьмет на себя процесс переименования сети ресторанов.
Также отметим, что 25 апреля 2023 в Москве открыли первый переименований в Rostic's ресторан. До конца 2023 года в планах новых владельцев поменять бренд еще 100 ресторанов KFC.