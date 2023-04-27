На севере Свердловской области ожидают дожди, грозы и похолодание

Нижний Тагил, как и более северную часть Свердловской области, накроет пасмурная и дождливая погода. С вечера 27 апреля температура будет понижаться. Самым холодным днем перед майскими праздниками станет пятница 28 апреля, в этот день будет до +12 градусов и дожди. На 1 мая синоптики обещают снег.