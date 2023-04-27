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В Нижнем Тагиле перед майскими праздниками похолодает и придут дожди

27 апреля 2023, 11:19
Фото: 1MI

На севере Свердловской области ожидают дожди, грозы и похолодание

Нижний Тагил, как и более северную часть Свердловской области, накроет пасмурная и дождливая погода. С вечера 27 апреля температура будет понижаться. Самым холодным днем перед майскими праздниками станет пятница 28 апреля, в этот день будет до +12 градусов и дожди. На 1 мая синоптики обещают снег.

По данным Алексея Пулина, метеоролога, нынешней весной северные районы Свердловской области дождались дождей. Осадки придут на территорию региона неравномерно и составят около 5-8 мм, преимущественно на севере. Местами возможны грозы в дневные часы.

Дневная температура воздуха составит +19… +25 градусов, а ночью ожидается от +8 до +13 градусов, особенно прохладно будет на севере региона. В Екатеринбурге же дневная температура поднимется до +20…+22 градусов, а ночью будет до +13…+15 градусов.

#Нижний Тагил#Свердловская область#Природа#Погода#Весна#Похолодание#Дождь#Снег#Осадки
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