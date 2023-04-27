Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По данным Алексея Пулина, метеоролога, нынешней весной северные районы Свердловской области дождались дождей. Осадки придут на территорию региона неравномерно и составят около 5-8 мм, преимущественно на севере. Местами возможны грозы в дневные часы.
Дневная температура воздуха составит +19… +25 градусов, а ночью ожидается от +8 до +13 градусов, особенно прохладно будет на севере региона. В Екатеринбурге же дневная температура поднимется до +20…+22 градусов, а ночью будет до +13…+15 градусов.