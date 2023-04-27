В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В 2021 году в Нижнем Тагиле зафиксировано 742 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2022 году это число выросло до 761 случая, рассказал советник министра здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов на заседании городской думы 27 апреля. Причина этому — старение населения и последствия вирусных заболеваний.
Проявляется тенденция старения населения, то есть количество людей старше 75 лет стало больше, продолжительность жизни стала выше. Очень сказываются последствия перенесенных НВИ-заболеваний, потому что это такая подлая болезнь, которая дает осложнения, особенно на сердечно-сосудистую систему, — отметил Борис Вологженинов.
Напомним, в Свердловской области смертность среди детей возрастом до одного года в январе 2023 уменьшилась на 33,3% по сравнению аналогичным периодом годом ранее. Если в прошлом году по данным Росстат умерло 18 детей, то в этом году эта цифра остановилась на 12.