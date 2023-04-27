В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний

Напомним, в Свердловской области смертность среди детей возрастом до одного года в январе 2023 уменьшилась на 33,3% по сравнению аналогичным периодом годом ранее. Если в прошлом году по данным Росстат умерло 18 детей, то в этом году эта цифра остановилась на 12.