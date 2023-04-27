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В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний

27 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI
Количество смертей в результате сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось в Нижнем Тагиле за 2022 год на 19 случаев.

В 2021 году в Нижнем Тагиле зафиксировано 742 смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2022 году это число выросло до 761 случая, рассказал советник министра здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов на заседании городской думы 27 апреля. Причина этому — старение населения и последствия вирусных заболеваний.

Проявляется тенденция старения населения, то есть количество людей старше 75 лет стало больше, продолжительность жизни стала выше. Очень сказываются последствия перенесенных НВИ-заболеваний, потому что это такая подлая болезнь, которая дает осложнения, особенно на сердечно-сосудистую систему, — отметил Борис Вологженинов.
Советник министра здравоохранения Свердловской области Борис ВологжениновСоветник министра здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов
Советник министра здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов
Фото: TagilCity.ru

Напомним, в Свердловской области смертность среди детей возрастом до одного года в январе 2023 уменьшилась на 33,3% по сравнению аналогичным периодом годом ранее. Если в прошлом году по данным Росстат умерло 18 детей, то в этом году эта цифра остановилась на 12.

#Анна Григорьева#Заболевание#Смерть#Минздрав#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил
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