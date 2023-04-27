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В Роспотребнадзоре рассказали, откуда взялась корь в Свердловской области

27 апреля 2023, 12:59
Фото: 1MI
Откуда в Свердловской области появилась корь, рассказали в Роспотребнадзоре. Большинство заболевших, по данным медиков, являются приезжими из стран ближнего зарубежья. У них отсутствует прививка от заболевания.

Новые случаи заражения корью медики продолжают выявлять в Свердловской области. С начала года уже подтверждено 32 случая заболевания.

Все заболевшие госпитализированы. Их выписывают только после полного выздоровления. Еще у 13 человек заболевание пока не подтверждено. Они ожидают результатов анализов.

Медики отмечают, что корь поражает непривитых. В конце 60-х годов прошлого века в регионе фиксировалось до 80 тысяч случаев. Сейчас заболеваемость уменьшилась до единичных случаев.

#Ирина Кирилова#Заболеваемость#Корь#Роспотребнадзор#Статистика#Здоровье#Касается каждого#Свердловская область
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