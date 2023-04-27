В Роспотребнадзоре рассказали, откуда взялась корь в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Новые случаи заражения корью медики продолжают выявлять в Свердловской области. С начала года уже подтверждено 32 случая заболевания.
Все заболевшие госпитализированы. Их выписывают только после полного выздоровления. Еще у 13 человек заболевание пока не подтверждено. Они ожидают результатов анализов.
Медики отмечают, что корь поражает непривитых. В конце 60-х годов прошлого века в регионе фиксировалось до 80 тысяч случаев. Сейчас заболеваемость уменьшилась до единичных случаев.