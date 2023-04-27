Вывоз ТКО в Свердловской области в майские праздники проведут по обычному графику

Для обслуживания территорий 23 городских округов Свердловской области будет задействовано 130 единиц специальной автотехники.



Информацию по начислениям в выходные дни можно получить через дистанционные сервисы регионального информационного центра https://ricso.ru/. Диспетчерская служба регионального оператора готова ответить на все вопросы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов по телефону горячей линию 8-800-234-02-43, а также по телефону в Нижнем Тагиле +7(3435) 363-377 ежедневно с 8.00 до 20.00.