Вывоз ТКО в Свердловской области в майские праздники проведут по обычному графику

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В преддверии длинных выходных региональный оператор просит автовладельцев, оставляющих машины на придомовых территориях проверять, не перекрывает ли транспортное средство проезд спецтехнике. Это часто становится причиной задержки вывоза отходов.
Для обслуживания территорий 23 городских округов Свердловской области будет задействовано 130 единиц специальной автотехники.
Информацию по начислениям в выходные дни можно получить через дистанционные сервисы регионального информационного центра https://ricso.ru/. Диспетчерская служба регионального оператора готова ответить на все вопросы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов по телефону горячей линию 8-800-234-02-43, а также по телефону в Нижнем Тагиле +7(3435) 363-377 ежедневно с 8.00 до 20.00.