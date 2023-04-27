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Вывоз ТКО в Свердловской области в майские праздники проведут по обычному графику

27 апреля 2023, 12:35
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
В майские выходные вывоз твердых бытовых в Свердловской области будут проводить по обычному графику. Для обслуживания территорий 23 городских округов региона будет задействовано 130 единиц спецтехники.

В преддверии длинных выходных региональный оператор просит автовладельцев, оставляющих машины на придомовых территориях проверять, не перекрывает ли транспортное средство проезд спецтехнике. Это часто становится причиной задержки вывоза отходов.

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Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Для обслуживания территорий 23 городских округов Свердловской области будет задействовано 130 единиц специальной автотехники.

Информацию по начислениям в выходные дни можно получить через дистанционные сервисы регионального информационного центра https://ricso.ru/. Диспетчерская служба регионального оператора готова ответить на все вопросы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов по телефону горячей линию 8-800-234-02-43, а также по телефону в Нижнем Тагиле +7(3435) 363-377 ежедневно с 8.00 до 20.00.

#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Общество#Рифей#ТКО#Вывоз мусора#Мусор
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