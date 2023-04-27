За оплату покупок чужой картой жителю Нижнего Тагила грозит до 6 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Он оплачивал покупки чужой картой, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее полицейские публиковали видео, на котором видно лицо подозреваемого. После этого в отделение позвонил мужчина и сказал, что предположительно знает, кто это. Называть свое имя он не стал, но координаты предполагаемого злоумышленника назвал.
Подозреваемого привезли в отделение для допроса, и он во всем сознался. Он сказал, что нашел чужую карту около одного из домов на улице Металлургов. Он оплатил ей несколько своих покупок, а потом выбросил. Потратить он успел 7 тысяч рублей.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.