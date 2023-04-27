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За оплату покупок чужой картой жителю Нижнего Тагила грозит до 6 лет тюрьмы

27 апреля 2023, 13:39
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Неоднократно судимый 33-летний житель Тагилстроя задержан в Нижнем Тагиле. Его подозревают в краже денег с банковской карты.

Он оплачивал покупки чужой картой, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее полицейские публиковали видео, на котором видно лицо подозреваемого. После этого в отделение позвонил мужчина и сказал, что предположительно знает, кто это. Называть свое имя он не стал, но координаты предполагаемого злоумышленника назвал.

Подозреваемого привезли в отделение для допроса, и он во всем сознался. Он сказал, что нашел чужую карту около одного из домов на улице Металлургов. Он оплатил ей несколько своих покупок, а потом выбросил. Потратить он успел 7 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Тагильчанин в черной кепке украл 7 тысяч с потерянной банковской карты
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Кража#Банковская карта#Уголовное дело#Криминал
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