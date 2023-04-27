За оплату покупок чужой картой жителю Нижнего Тагила грозит до 6 лет тюрьмы

Подозреваемого привезли в отделение для допроса, и он во всем сознался. Он сказал, что нашел чужую карту около одного из домов на улице Металлургов. Он оплатил ей несколько своих покупок, а потом выбросил. Потратить он успел 7 тысяч рублей.