Мотогонки в лесу возмутили жителей поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом. Они проходили около населенного пункта 22 апреля. Жители считают, что эти заезды незаконны и опасны. Организатор гонок сказал, что это были не соревнования, а «дружеские покатушки».