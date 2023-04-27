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Задержаны подозреваемые после пожаров в Сосьве, а выбросы в Тагиле превысили норму

27 апреля 2023, 15:33
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Задержаны подозреваемые после пожаров в Сосьве, а вредные выбросы в Нижнем Тагиле превысили норму. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 27 апреля.

Задержаны двое подозреваемых в причастности к масштабным пожарам в Сосьве. Это 29-летний мужчина, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, и 40-летний специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО.

Появилось два подозреваемых в причастности к пожарам в Сосьве
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Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 27 апреля. Такие данные стали известны после замеров около ж/д вокзала. Они проводились при температуре +14 градусов и северо-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

В 1,5 раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 апреля
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Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось в Нижнем Тагиле за 2022 год на 19 случаев. Годом ранее произошло 742 таких летальных исхода, а в 2022-м — 761. Причина - старение населения и последствия вирусных заболеваний.

В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний
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Сеть KFC переименуют в Rostic's из-за ухода бренда с российского рынка. Журналисты TagilCity.ru выезжали на места расположения ресторанов быстрого питания и попытались выяснить подробности.

В Нижнем Тагиле не будет KFC: будет Rostic's
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Мотогонки в лесу возмутили жителей поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом. Они проходили около населенного пункта 22 апреля. Жители считают, что эти заезды незаконны и опасны. Организатор гонок сказал, что это были не соревнования, а «дружеские покатушки».

Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
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#Елена Озерова#Пожар#Подозреваемые#Мотогонки#ПДК#Выбросы#Воздух#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
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