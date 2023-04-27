Житель Шалинского района приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство приятеля

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Мужчины употребляли алкоголь, находясь в беседке около дома. В какой-то момент между хозяином дома и гостем разгорелся конфликт на почве ревности. Мужчина, задумав убить приятеля, взял нож, которым ранее была нарезана закуска, и три раза ударил друга в лицо, один раз в грудь и два раза в шею.
Потом, когда пострадавший упал на пол, свердловчанин воткнул в его голову вилку и попытался отрезать голову ножом, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате полученных ран потерпевший скончался на месте преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Во время судебного заседания осужденный не признал вину. По его словам, он защищался от убитого, который напал на него.
Шалинский районный суд приговорил подсудимого к 11 годам тюрьмы с ограничением свободы на один год.
Напомним, 25 апреля 2023 года в Березовском пьяный мужчина убил 28-летнего сотрудника скорой помощи, когда тот приехал на вызов. Медбрат скончался в больнице от большой кровопотери.