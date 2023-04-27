Житель Шалинского района приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство приятеля

Мужчины употребляли алкоголь, находясь в беседке около дома. В какой-то момент между хозяином дома и гостем разгорелся конфликт на почве ревности. Мужчина, задумав убить приятеля, взял нож, которым ранее была нарезана закуска, и три раза ударил друга в лицо, один раз в грудь и два раза в шею.