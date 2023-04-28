77,5 миллионов рублей не дали вывезти за границу из Екатеринбурга таможенные собаки

Такие данные приводятся за год. В общей сложности собаки не пропустили через границу более 60 млн рублей, 60 тысяч евро и 150 тысяч долларов. Помимо этого, за год они «унюхали» 34 килограмма наркотиков, более 45 тысяч блоков сигарет, а также 180 килограммов насвая. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.