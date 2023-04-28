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77,5 миллионов рублей не дали вывезти за границу из Екатеринбурга таможенные собаки

28 апреля 2023, 09:30
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
В Екатеринбурге собаки кинологов таможенной службы не позволили вывезти за рубеж более 77,5 миллионов рублей.

Такие данные приводятся за год. В общей сложности собаки не пропустили через границу более 60 млн рублей, 60 тысяч евро и 150 тысяч долларов. Помимо этого, за год они «унюхали» 34 килограмма наркотиков, более 45 тысяч блоков сигарет, а также 180 килограммов насвая. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Отмечается, что ежегодно сотрудники кинологических служб более 2,5 тысяч раз привлекают служебных собак для проведения таможенного контроля.

Псы демонстрируют успехи не только на службе, но и на чемпионате по многоборью на кубок Уральского таможенного управления. В турнире участвуют команды Уральской оперативной, Кольцовской имени Сорокина, Тюменской и Челябинской таможен.

Дефицит кинологов образовался в Свердловской области
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#Елена Озерова#Таможня#Собаки#Кинологи#Деньги#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Криминал
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