TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Изображение материала

Благоустройство Нижне-Выйского сквера стартовало в Нижнем Тагиле

28 апреля 2023, 13:23
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле работники подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» приступили к реконструкции Нижне-Выйского сквера.

Эта территория в Нижнем Тагиле стала лидером голосования по выбору объектов благоустройства общественных мест в 2023 году. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В конце апреля строители приступили к демонтажу, они разобрали подпорную стенку вдоль берега Выйского пруда.

Все проходы в сквер на время работ будут закрыты, территорию огородим. У водоема построим одну новую подпорную стенку, а вторую часть реконструируем, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Фото: TagilCity.ru

К основным работам подрядчик приступит после того, как «Водоканал-НТ» капитально отремонтирует канализационный коллектор и 19 колодцев, расположенных в Нижне-Выйском сквере.

Открыть обновленную территорию планируется до 30 сентября. Общая площадь благоустройства составит 3,56 гектара. В сквере появятся новые тротуары, спортплощадки, игровые комплексы для детей, зоны для отдыха, смотровые площадки, общественный туалет, освещение и видеокамеры.

Более 22 тысяч тагильчан проголосовали за объекты благоустройства 2024 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Нижне-Выйский сквер лидирует в голосовании за благоустройство в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на ГальянкеТерриторию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроит местная фирма
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Благоустройство#Сквер#Выйский пруд#МУП Тагилдорстрой#Общество#Эксклюзив
Подпишитесь
Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
Вчера, 11:54
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
Сегодня, 07:57
Намазать маслом: тагильчане используют устаревшие методы при укусах клещей
Сегодня, 14:49
Звезды 90-х выступят в Нижнем Тагиле 30 апреля
Сегодня, 12:23
В свердловском поселке ввели в эксплуатацию очистные сооружения
Сегодня, 13:23
Проект понтонного моста на Тагильском пруду разработает фирма из Тюмени
Сегодня, 13:35