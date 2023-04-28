Благоустройство Нижне-Выйского сквера стартовало в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Эта территория в Нижнем Тагиле стала лидером голосования по выбору объектов благоустройства общественных мест в 2023 году. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В конце апреля строители приступили к демонтажу, они разобрали подпорную стенку вдоль берега Выйского пруда.
Все проходы в сквер на время работ будут закрыты, территорию огородим. У водоема построим одну новую подпорную стенку, а вторую часть реконструируем, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
К основным работам подрядчик приступит после того, как «Водоканал-НТ» капитально отремонтирует канализационный коллектор и 19 колодцев, расположенных в Нижне-Выйском сквере.
Открыть обновленную территорию планируется до 30 сентября. Общая площадь благоустройства составит 3,56 гектара. В сквере появятся новые тротуары, спортплощадки, игровые комплексы для детей, зоны для отдыха, смотровые площадки, общественный туалет, освещение и видеокамеры.