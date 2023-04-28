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Девять нелегальных финансовых компаний выявлено в Свердловской области в 2023 году

28 апреля 2023, 10:07
Фото: 1MI
Девять финансовых нелегалов выявили сотрудники Уральского ГУ Банка России в первом квартале 2023 года.

Большая часть этих компаний — черные кредиторы, которые работают под видом микрокредитных организаций или ломбардов. Они предлагают людям закладывать имущество или выступать поручителями, чтобы получить займы. Также такие компании выдают ссуды свердловчанам с плохой кредитной историей.

Черные кредиторы не поднадзорны Банку России. Их клиенты могут столкнуться не только с завышенными процентами и изъятием заложенного имущества, но также и с физическим «выбиванием» долгов.

Также до правоохранительных органов доведена информация о нелегальном операторе инвестиционной платформы из Екатеринбурга, который без необходимого разрешения предлагал клиентам вложиться в инвестиции под высокий процент.

В пресс-службе Центробанка отметили, что при заключении финансовых договоров нужно проверить информацию об организации в справочнике и ее в списке нелегальных компаний.

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#Евгения Сафина#Центробанк#Нелегалы#Финансы#Экономика#Общество#Свердловская область
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