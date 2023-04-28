Экс-сожитель преследовал и задушил молодую мать из Екатеринбурга

Речь идет о 33-летнем Эльвире Ялалдинове. Он задушил Валентину в Екатеринбурге 17 апреля. Известно, что в 2020 году у пары родилась дочь. Они официально не расписывались, и мужчина не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Осенью следующего года Эльвир стал периодически бить сожительницу. Она фиксировала побои и обращалась в полицию, но мужчину даже не штрафовали.