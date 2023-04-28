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Экс-сожитель преследовал и задушил молодую мать из Екатеринбурга

28 апреля 2023, 14:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сожитель убил свою возлюбленную Валентину Бушуеву. Она два года просила полицию защитить ее от тирана.

Известно, что мужчину ни разу не привлекли к ответственности за издевательства над Валентиной, пишет «КП-Екатеринбург».

Речь идет о 33-летнем Эльвире Ялалдинове. Он задушил Валентину в Екатеринбурге 17 апреля. Известно, что в 2020 году у пары родилась дочь. Они официально не расписывались, и мужчина не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Осенью следующего года Эльвир стал периодически бить сожительницу. Она фиксировала побои и обращалась в полицию, но мужчину даже не штрафовали.

Тогда он стал преследовать женщину. Он пытался добиться встреч и следил за ней. В прошлом году молодая мать пришла в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия. Она пожаловалась, что силовики бездействуют.

Прокуратура потребовала провести проверку, но уголовные дела не были заведены. Женщина была вынуждена жить в кризисном центре и у подруги, но от преследований не смогла скрыться.

В полиции, описывая убийство Валентины, указали, что в порыве гнева мужчина задушил свою сожительницу и что таким образом их посиделки получили «шекспировскую развязку». Такие формулировки возмутили родственников убитых.

В полиции сказали, что никакого бездействия не было и что каждый раз Валентина сама отказывалась подавать заявление о привлечении мужчины к ответственности. Сейчас Эльвир находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Сожитель#Убийство#Молодая мать#Криминал#Свердловская область
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