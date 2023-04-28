Газпромбанк Автолизинг подвел итоги 1 квартала 2023 года: объем нового бизнеса вырос

Максимальный прирост объема нового бизнеса показал сегмент грузового транспорта. Продажи в этом сегменте выросли в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма сделок превысила 34,4 млрд рублей. В пятерку самых популярных марок новых грузовых автомобилей вошли только китайские и отечественные бренды. Лидерами продаж среди импортных марок стали SITRAK (17,9% от общего объема новой техники в сегменте), Shacman (10,4%) и FAW (10,0%).