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Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая

28 апреля 2023, 07:57
Фото: TagilCity.ru
Фонтаны в скверах и парках Нижнего Тагила начнут свою работу с 1 мая.

Когда запустят фонтаны в Нижнем Тагиле

Фонтаны будут запущены в Комсомольском, Театральном, Пионерском скверах, на площади Славы, в парке Металлургов и на проспекте Ленина возле Центральной аптеки. Работать они будут с 12.00 до 00.00.

Обслуживанием городских фонтанов в Нижнем Тагиле в период с 2022 по 2024 год занимается ООО «Гидравлика». Согласно контракту, компания должна обеспечивать бесперебойную работу оборудования, соблюдать график работы, проводить техническое обслуживание, а также обеспечивать охрану.

Сколько фонтанов в Нижнем Тагиле

В 2022 году во время ремонта парка Металлургов на Тагилстрое был реконструирован фонтан. Он выполнен в единой стилистике с общественным пространством и представляет собой круглую чашу с элементом водоразброса в центре. Вечером в фонтане зажигается подсветка.

Фонтан в парке МеталлурговФонтан в парке Металлургов
Фонтан в парке Металлургов
Фото: TagilCity.ru

Главный фонтан города — «Каменный цветок» — находится на набережной Тагильского пруда. В вечернее время он подсвечивается яркими цветами, а его струи «танцуют» под музыку.

Светомузыкальный фонтан «Каменный цветок»Светомузыкальный фонтан «Каменный цветок»
Светомузыкальный фонтан «Каменный цветок»
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Еще один «Каменный цветок» находится в Комсомольском сквере. Образ чаши этого небольшого фонтана относит к сказу Бажова про Данилу-Мастера и его знаменитую работу для Хозяйки Медной горы.

Фонтан в Комсомольском сквереФонтан в Комсомольском сквере
Фонтан в Комсомольском сквере
Фото: TagilCity.ru

Фонтан напротив дома № 46 на проспекте Ленина появился в 50-годах прошлого века. Долгий период в постсоветское время он был заброшен. Восстановили фонтан, а также благоустроили территорию вокруг него в 2011 году.

Фонтан на проспекте ЛенинаФонтан на проспекте Ленина
Фонтан на проспекте Ленина
Фото: Яндекс. Карты

Каскад фонтанов в парке имени Бондина построен в 2002–2006 годах. Объект сразу же стал центром общественного места и главной достопримечательностью парка. Заканчивается он мостиком влюбленных, на перила которого пары вешают замки, как символ крепкого союза.

Фонтан в парке БондинаФонтан в парке Бондина
Фонтан в парке Бондина
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Небольшой каскад фонтанов есть и на Вагонке на Площади Славы. В вечернее время он также становится разноцветным за счет встроенной подсветки.

Фонтан на Площади СлавыФонтан на Площади Славы
Фонтан на Площади Славы
Фото: TagilCity.ru

В Пионерском сквере на Вагонке по краям фонтана расположились латунные лягушки. Именно их просили установить местные жители во время реконструкции объекта в 2019 году. Такие же фигуры украшали первоначальный фонтан в сквере в советское время.

Фонтан в Пионерском сквереФонтан в Пионерском сквере
Фонтан в Пионерском сквере
Фото: TagilCity.ru
#Анна Григорьева#Фонтан#Открытие#Парк#Сквер#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свободное время
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