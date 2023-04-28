Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Фонтаны будут запущены в Комсомольском, Театральном, Пионерском скверах, на площади Славы, в парке Металлургов и на проспекте Ленина возле Центральной аптеки. Работать они будут с 12.00 до 00.00.
Обслуживанием городских фонтанов в Нижнем Тагиле в период с 2022 по 2024 год занимается ООО «Гидравлика». Согласно контракту, компания должна обеспечивать бесперебойную работу оборудования, соблюдать график работы, проводить техническое обслуживание, а также обеспечивать охрану.
В 2022 году во время ремонта парка Металлургов на Тагилстрое был реконструирован фонтан. Он выполнен в единой стилистике с общественным пространством и представляет собой круглую чашу с элементом водоразброса в центре. Вечером в фонтане зажигается подсветка.
Главный фонтан города — «Каменный цветок» — находится на набережной Тагильского пруда. В вечернее время он подсвечивается яркими цветами, а его струи «танцуют» под музыку.
Еще один «Каменный цветок» находится в Комсомольском сквере. Образ чаши этого небольшого фонтана относит к сказу Бажова про Данилу-Мастера и его знаменитую работу для Хозяйки Медной горы.
Фонтан напротив дома № 46 на проспекте Ленина появился в 50-годах прошлого века. Долгий период в постсоветское время он был заброшен. Восстановили фонтан, а также благоустроили территорию вокруг него в 2011 году.
Каскад фонтанов в парке имени Бондина построен в 2002–2006 годах. Объект сразу же стал центром общественного места и главной достопримечательностью парка. Заканчивается он мостиком влюбленных, на перила которого пары вешают замки, как символ крепкого союза.
Небольшой каскад фонтанов есть и на Вагонке на Площади Славы. В вечернее время он также становится разноцветным за счет встроенной подсветки.
В Пионерском сквере на Вагонке по краям фонтана расположились латунные лягушки. Именно их просили установить местные жители во время реконструкции объекта в 2019 году. Такие же фигуры украшали первоначальный фонтан в сквере в советское время.