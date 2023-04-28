В 2022 году во время ремонта парка Металлургов на Тагилстрое был реконструирован фонтан. Он выполнен в единой стилистике с общественным пространством и представляет собой круглую чашу с элементом водоразброса в центре. Вечером в фонтане зажигается подсветка.