Инженера из Екатеринбурга обвинили в голых танцах перед 5-летней дочкой и ее подругой

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Также его заподозрили в сексуальном насилии над ними, пишет «КП-Екатеринбург». Предполагаемому злоумышленнику 42 года.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» части 5 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера». Теперь ему грозит пожизненный срок.
Следствие полагает, что 27 марта 7-летняя девочка пришла в гости к дочке инженера. Они стали втроем играть. А через месяц одна из девочек сказала, что мужчина показывал им половой орган.
В этот момент в квартире была в том числе его жена и 11-летний сын, но они находились в другой комнате. По словам ребенка, мужчина станцевал перед ними в одних трусах, а также потерся половым органом об диван.
Вечером 20 апреля в квартиру подозреваемого нагрянули правоохранители. Сейчас он заключен под стражу. Старшая девочка дала (ребенок соседей) показания на полиграфе. Специалисты уверены, что она не врет.
Супруга мужчины уверена, что соседская дочка оговорила ее мужа. Также свердловчанка рассказала, что у нее четвертая стадия онкологии и ей очень сложно одной справляться с двумя детьми после ареста мужа.