Кенгуру Беннетт из зоопарка Екатеринбурга едет размножаться в Солнечногорск

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Перед вывозом животного специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели ветеринарный контроль и досмотр в пограничном контрольном ветеринарном пункте аэропорта Кольцово.
Нарушений не было выявлено. Специалисты установили, что животное было вывезено в одноразовой клетке с соблюдением температурного режима и направлено в адрес получателя после оформления ветеринарных сопроводительных документов.