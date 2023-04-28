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Кенгуру Беннетт из зоопарка Екатеринбурга едет размножаться в Солнечногорск

28 апреля 2023, 13:49
Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области
В апреле 2023 года был отправлен кенгуру Беннетта из Екатеринбургского зоопарка в компанию «Амазония Зоо» города Солнечногорска для его содержания и разведения.

Перед вывозом животного специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области провели ветеринарный контроль и досмотр в пограничном контрольном ветеринарном пункте аэропорта Кольцово.

Нарушений не было выявлено. Специалисты установили, что животное было вывезено в одноразовой клетке с соблюдением температурного режима и направлено в адрес получателя после оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области
#Екатеринбург#Кенгуру#Животные#Животное#Зоопарк#Природа
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