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Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав

28 апреля 2023, 10:54
Фото: 1MI
27-летняя жительница Нижнего Тагила решила сделать медицинскую стерилизацию, так как уже имеет четырех детей. Однако в женской консультации она столкнулась с отказом в проведении подобной операции, хотя по закону имеет на это полное право.

Согласно закону, женщина, имеющая не менее двух детей, или старше 35 лет в целях контрацепции может сделать медицинскую стерилизацию. Этим правом решила воспользоваться 27-летняя жительница Нижнего Тагила по имени Екатерина, у которой уже есть четверо детей. Однако на врачебной комиссии, которая прошла в середине апреля, девушке в проведении операции отказали, сославшись на ее возраст.

Я очень сильно расстроилась, но решила не сдаваться. Проконсультировалась со всеми, с кем можно было, и все в голос мне сказали, что мне отказали незаконно, посоветовали написать в Минздрав жалобу, что я собственно и сделала, — рассказала Екатерина в соцсетях.

В итоге после жалобы в Минздрав Свердловской области Екатерине позвонили из женской консультации и пригласили на повторную комиссию. 

И мне в итоге разрешили. Сейчас сдаю все необходимые анализы, и 10 мая будет проведена стерилизация, — поделилась девушка.

Напомним, В 2021 году Минздрав России провел проверку системы здравоохранения в Свердловской области. Оказалось, что в регионе выросла смертность. Проверяющие связали это со снижением медицинской помощи в регионе — как диспансерного наблюдения, так и экстренных вмешательств врачей. Также в работе регионального Минздрава под руководством Андрея Карлова были найдены и другие нарушения: отсутствие контроля над организацией оказания медицинской помощи жителям, недостаточное обследование пациентов, завышенные данные по количеству свободных коек для больных коронавирусом, отсутствие наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, выполнение сотрудниками «скорой» чужих обязанностей, низкая автоматизация рабочих процессов.

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#Анна Григорьева#Больница#Минздрав#Жалоба#Операция#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил
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