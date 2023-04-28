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На площадке РИФ-2023 будут обсуждать объединение IT-бизнеса

28 апреля 2023, 18:51
Фото: РАЭК
С 24 по 26 мая в Подмосковье будет проводиться 27-й Российский интернет-форум (РИФ-2023). Ожидается, что главными темами форума станут объединение IT-бизнеса и обеспечение нового технологического будущего.

В качестве организатора форума, который проводится при участии Минцифры и Минсвязи, выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Медиахолдинг 1MI выполняет роль информационного партнера РИФ, пишет gorod55.ru

РИФ уже много лет предоставляет площадку для демонстрации достижений IT-отрасли, обмена опытом, исследования трендов будущего. К тому же здесь рассматривают вопросы экономического роста, опирающегося на технологическое развитие, новые модели управления экономикой и социально-политической сферой.

«В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российских IT. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена», — подчеркнул глава РАЭК, организатор РИФ Сергей Гребенников. По его словам, экономика Рунета, вопреки всем негативным прогнозам, выросла на 24%, хотя изначально рост ожидался в размере не более 11%. Гребенников убежден: чтобы достичь еще более впечатляющего развития, обеспечить независимость от импорта, добиться технологического преимущества, требуется совместно обсуждать проблемы, искать решения, созидать и действовать. Он выразил надежду, что традиционным местом силы для IT-отрасли станет РИФ-2023 с его слоганом «РИФ объединяет!» — одним из наиболее популярных слоганов года на форуме.

Среди запланированных тем РИФ-2023: технологический суверенитет, digital-маркетинг, E-com, IT-кадры, GameDev, EdTech, регулирование цифровых платформ и экосистем, импортозамещение в IT-отрасли, МСП и стартапы, софт, медиа, телеком, искусственный интеллект, дизайн, Mobile, управление цифровыми продуктами, цифровая трансформация традиционных отраслей экономики, промышленности, госуправления и прочие.

Согласие на участие в РИФ, как обычно, дали топ-менеджеры крупнейших компаний цифрового контура.

Российский интернет-форум (РИФ) устраивают ежегодно с 1997 года, и все это время он сохраняет статус ведущего события IT-отрасли, которое в выездном трехдневном формате вызывает интерес тысяч специалистов и экспертов.

На этот раз проведение РИФ-2023 запланировано на период с 24 по 26 мая. Форум пройдет в привычном офлайн-режиме в Московской области, на территории пансионата «Лесные дали» Управделами Президента РФ. Каждый год этот форум восхищает своими событиями: в текущем году для участников также приготовили актуальные темы, полезный контент, активный спорт, множество бизнес-встреч и нетворкинг на природе.

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