На площадке РИФ-2023 будут обсуждать объединение IT-бизнеса

«В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российских IT. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена», — подчеркнул глава РАЭК, организатор РИФ Сергей Гребенников. По его словам, экономика Рунета, вопреки всем негативным прогнозам, выросла на 24%, хотя изначально рост ожидался в размере не более 11%. Гребенников убежден: чтобы достичь еще более впечатляющего развития, обеспечить независимость от импорта, добиться технологического преимущества, требуется совместно обсуждать проблемы, искать решения, созидать и действовать. Он выразил надежду, что традиционным местом силы для IT-отрасли станет РИФ-2023 с его слоганом «РИФ объединяет!» — одним из наиболее популярных слоганов года на форуме.