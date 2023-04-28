Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Журналисты TagilCity.ru пообщались с прохожими на тему защиты от клещей. Мы спрашивали жителей Нижнего Тагила вакцинируются ли они от клещевого энцефалита. Как оказалось, далеко не все это делают. Исключения составляют те, кто особенно переживает за свое здоровье, а также сотрудники предприятий города.
Я работала на заводе, нам прививки всегда ставили, следили за нами, сейчас я на пенсии, — рассказала корреспонденту тагильчанка.
Клещи — переносчики вирусного энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Эти заболевания при несвоевременном лечении имеют необратимые последствия для организма. Профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация.
Непривитым гражданам и людям, у которых подошел очередной срок ревакцинации, необходимо сделать прививку против КВЭ в ближайшее время. Если вы пропустили очередной срок ревакцинации, и с момента последней прививки прошло больше трех лет, сдайте кровь для исследования иммунитета на напряженность к КВЭ и определитесь с лечащим врачом по схеме дальнейшей вакцинации, — поясняют в региональном управлении Роспотребнадзора.
Некоторые уверены, что клещи их не кусают, соответственно иммунопрофилактика конкретному человеку не требуется. Тем не менее, с начала сезона в Свердловской области с укусами клещей обратились более 800 человек, порядка 200 из которых — дети, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. В Нижнем Тагиле за этот период укусили уже более 30 человек, передают в ведомстве.
Свердловские специалисты на клещевой вирусный энцефалит исследовали 241 клеща. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 3 пробах (1,3%). На боррелиоз исследовано 218 проб, возбудитель обнаружен в 60 пробах (27,5%). На моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз исследовано 165 проб, в 1 пробе обнаружен моноцитарный эрлихиоз (0,6%).
В текущем сезоне Свердловской области к 24 апреля обработано 607,4 га, это чуть более 5% от всех запланированных площадей (11 336 га). Мы спросили тагильчан, обрабатывают ли они свои участки. Лишь единицы обрабатывают свои участки от клещей.
Да, я обрабатываю участок, для детей, — сообщил корреспонденту тагильчанин.
В части личной безопасности, тагильчане охотно рассказали о том, как правильно одеваться в лес: сапоги, либо заправленные в носки штаны, а также по возможности светлая одежда, чтобы увидеть вредителя. После каждого выезда в лес нужно тщательно осматривать себя и своего ближнего.
Чаще всего клещей можно подцепить в сухой траве или на невысоких кустарниках.
Кроме того, мы поинтересовались у жителей Нижнего Тагила, знают ли они, какие меры нужно предпринять, если клещ все-таки впился в кожу.
Умеем убирать, на ватку растительное масло и прикрываем заднее место, кислород не поступает, он шевелится, и его круговыми движениями достаем, — рассказывает женщина.
Специалисты уверяют, эти меры устарели и их использовать опасно. Нельзя мазать клеща ни маслом, ни ацетоном, поскольку такое воздействие вводит клеща в стресс, и он выделяет из своей пищеварительной системы все вредные вещества, в том числе вышеназванные вирусы. В случае, если укусил клещ, лучше сразу обратиться к медикам.
Если нет возможности оперативно обратиться к врачу, стоит запастись в летний сезон специальным пинцетом для удаления клеща, либо любым другим. Схватить насекомое нужно максимально близко к месту присасывания. Трогать насекомое руками нельзя, на его поверхности может быть вирус. Затем его следует повернуть строго перпендикулярно поверхности, где он присосался — без резких движений, чтобы не повредить клеща. Место укуса стоит обработать спиртом или перекисью водорода. Извлеченного из кожи клеща нужно положить в герметичную емкость и унести на анализ в лабораторию.
В Нижнем Тагиле клеща можно сдать в лабораторию по Октябрьской Революции, 86. Телефоны для связи — 8 (3435) 25-72-87 и 8 (3435) 49-56-38. Понедельник–пятница с 8:00 — 16:00, перерыв с 12:00 до 12:30. Суббота с 12:00 до 14:00 (только приём, готовность в воскресенье). Воскресенье с 8:00 до 14:00.