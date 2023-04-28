Если нет возможности оперативно обратиться к врачу, стоит запастись в летний сезон специальным пинцетом для удаления клеща, либо любым другим. Схватить насекомое нужно максимально близко к месту присасывания. Трогать насекомое руками нельзя, на его поверхности может быть вирус. Затем его следует повернуть строго перпендикулярно поверхности, где он присосался — без резких движений, чтобы не повредить клеща. Место укуса стоит обработать спиртом или перекисью водорода. Извлеченного из кожи клеща нужно положить в герметичную емкость и унести на анализ в лабораторию.