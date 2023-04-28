Новые светофоры установят на северном подъезде к Нижнему Тагилу

Приступить к работам подрядчику необходимо 31 мая и окончить их до 23 октября 2023 года. Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком проект рабочей документации, получить разрешение на производство земляных работ, а также разработать временную схему организации дорожного движения.