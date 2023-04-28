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Новые светофоры установят на северном подъезде к Нижнему Тагилу

28 апреля 2023, 13:21
Фото: 1MI
Новые светофорные объекты установят в районе Евстюнихи на северном подъезде к Нижнему Тагилу. Кроме того, там появятся камеры видеонаблюдения и видеодетекторы для мониторинга движения транспорта.

Заказчиком аукциона является ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». На выполнение работ выделяется 7,45 миллиона рублей. Они будут проводиться в рамках реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Нижнетагильской городской агломерации.

Приступить к работам подрядчику необходимо 31 мая и окончить их до 23 октября 2023 года. Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком проект рабочей документации, получить разрешение на производство земляных работ, а также разработать временную схему организации дорожного движения.

Фото: Проектная документация

На объекте будут установлены светодиодные светофоры с индикатором отсчета времени, опоры освещения и дорожные знаки из световозвращающей пленки. Также строители нанесут дорожную разметку.

Для мониторинга параметров транспортного потока установят камеры и видеодетекторы. Информация с них будет передаваться в центр обработки данных.

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#Светофор#Закупка#Северный подъезд#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгения Сафина
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