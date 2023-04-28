Новые светофоры установят на северном подъезде к Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Заказчиком аукциона является ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». На выполнение работ выделяется 7,45 миллиона рублей. Они будут проводиться в рамках реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в Нижнетагильской городской агломерации.
Приступить к работам подрядчику необходимо 31 мая и окончить их до 23 октября 2023 года. Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком проект рабочей документации, получить разрешение на производство земляных работ, а также разработать временную схему организации дорожного движения.
На объекте будут установлены светодиодные светофоры с индикатором отсчета времени, опоры освещения и дорожные знаки из световозвращающей пленки. Также строители нанесут дорожную разметку.
Для мониторинга параметров транспортного потока установят камеры и видеодетекторы. Информация с них будет передаваться в центр обработки данных.